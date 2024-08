Après Alien: Romulus, direction la Terre pour le xénomorphe avec ce projet très attendu

La franchise "Alien" va se poursuivre sur le petit écran avec la série "Alien: Earth" prévue pour 2025 et dont un premier teaser a été diffusé lors de projections de "Alien: Romulus".

Alien de retour sur tous les écrans

Le retour d'Alien sur les écrans est un succès ! Sept ans après Alien: Covenant (2017), Alien: Romulus est enfin sorti dans les salles de cinéma. Réalisé par Fede Álvarez, avec Ridley Scott à la production, le long-métrage se déroule entre les événements des deux premiers opus de la saga et met en scène de jeunes amis confrontés au dangereux xénomorphe. Mais alors que le film cartonne au box-office, on pense déjà à la suite de la franchise. Si rien n'a été indiqué pour l'instant concernant un autre film qui suivrait les événements d'Alien: Romulus, un autre projet attendu depuis longtemps se dévoile enfin.

Voilà près de quatre ans qu'on attend de découvrir la série Alien de Noah Hawley. La production a mis du temps à être lancée, et on commençait même à penser que le show ne verrait jamais le jour (surtout après le rachat de 20th Century Fox par Disney). Mais FX / Hulu a continué de faire confiance au créateur de Fargo et sa série devrait finalement sortir en 2025. D'ici là, un premier teaser a été proposé dans certaines salles américaines lors de projections d'Alien: Romulus. Une vidéo promotionnelle qui n'a pas tardé à fuiter sur internet.

La série Alien: Earth se dévoile

Durant ces quelques secondes, on peut voir le fameux xénomorphe, toujours aussi effrayant. Sur son crane, on remarque alors le reflet de la Terre, indiquant que les massacres auront lieu sur notre chère planète. En effet, la série se nomme Alien: Earth et Noah Hawley avait déjà indiqué qu'il allait placer son intrigue sur Terre. Une vraie nouveauté pour la saga (ou presque, si on prend en compte Alien VS Predator - Requiem).

De plus, le créateur a précisé que le show sera un préquel de la saga, mais qu'il ne prendra pas en compte Prometheus et Covenant. A voir donc comment il parviendra à garder une forme de cohérence avec Alien: Earth pour faire intervenir le xénomorphe sur Terre sans totalement bouleverser la franchise. La série est prévue pour 2025 avec notamment au casting Sydney Chandler, Alex Lawther et Timothy Olyphant.