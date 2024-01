Alien : cette annonce sur la série va rassurer les fans

La série "Alien" est toujours en développement et son créateur, Noah Hawley, a donné des précisions. Il a notamment annoncé ne pas vouloir prendre en compte les deux derniers films pour plusieurs raisons.

Alien : un film et une série pour relancer la saga

La saga Alien n'est pas morte, loin de là. Si le dernier film inscrit dans l'univers remonte à 2017 (Alien: Covenant), la machine va bientôt être relancée avec des projets très attendus. Il y aura le nouveau film, Alien: Romulus, réalisé par Fede Álvarez et dont Ridely Scott en dit le plus grand bien. Le long-métrage sera l'occasion de retrouver Cailee Spaeny, l'actrice de Priscilla, qui devrait marquer l'année 2024. Mais outre ce film, c'est une série qui est en développement.

Créé par Noah Hawley (Legion, Fargo), le programme est en production chez FX/Hulu, et devrait donc atterrir chez nous sur Disney+. Il s'agira d'un préquel de la saga qui se déroulera sur Terre dans le futur. Mais alors que Ridley Scott est déjà revenu sur les origines de son univers avec Prometheus (2012), qui se déroule 29 ans avant le premier film Alien (1979), une interrogation demeure si Noah Hawley prendra en compte les deux derniers opus.

La série fera l'impasse sur Prometheus et Covenant

Il faut dire que Prometheus et Covenant sont loin d'avoir fait l'unanimité chez les fans. Notamment sur ce qui était dit de la création du xénomorphe, qui viendrait des Ingénieurs. Le créateur de la série Alien a donc pris une décision radicale comme il l'a expliqué lors d'une interview donnée KCRW (via The Hollywood Reporter). Après avoir discuté avec Ridley Scott de cette question spécifique (et de nombreux autres éléments), Noah Hawley a préféré ne pas prendre en compte les deux derniers films de la saga.

Pour moi, et pour beaucoup de gens, cette "forme de vie parfaite", comme elle a été décrite dans le premier film, est le produit de millions d'années d'évolution. Cette créature aurait pu exister depuis un million d'années dans l'espace. L’idée selon laquelle, il s’agissait d’une arme biologique créée il y a une demi-heure m’est tout simplement moins utile (scénaristiquement).

Alien : Covenant ©20th Century Studios

Le créateur a justifié cette décision également par rapport à la technologie représentée dans les films, et la grande différence entre ce que montre celui de 1979, avec sa "technologie rétro-futuriste" faites "d'écrans d’ordinateurs géants, de claviers bizarres", et les derniers opus.

Dans les préquels, Ridley a présenté une technologie des milliers d'années plus avancée que celle d'Alien, qui est censé avoir lieu plus tard. Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas logique pour moi. Je préfère le rétro-futurisme des deux premiers films. C'est donc le choix que j'ai fait. Il n'y a pas d'hologrammes. Et cette magnifique technologie sortie d'un Apple Store ne m’est pas accessible.

La série Alien est toujours en production. On espère la voir arriver sur les écrans en 2025. Le show sera porté notamment par Sydney Chandler, Timothy Olyphant et Alex Lawther.