American Horror Stories : des nouvelles informations et un poster pour le spin-off à AHS

Ryan Murphy est un homme hyperactif qui cumule et enchaîne les projets à une vitesse folle, à tel point qu'il est parfois difficile de tout suivre. Son hit "American Horror Story" va obtenir une dixième saison puis, à côté, un spin-off qui reprendra quasiment le même principe, sous une forme un peu différente.

Une saison 10 retardée et un spin-off annoncé

Ryan Murphy est un nom qui compte dans l'industrie télévisuelle et American Horror Story reste l'une de ses créations les plus populaires. La série continue toujours d'exister, avec neuf saisons déjà sorties, une dixième à venir et trois autres supplémentaires signées. On n'a pas fini d'en entendre parler, bien que son problème soit son inégalité en fonction des scénarios. American Horror Story a fait le pari de l'anthologie. Ce qui veut dire que le sujet est renouvelé à chaque saison, avec toujours un motif fantastique/horrifique. L'une des particularités est que le casting reste souvent le même, avec des interprètes qui changent de personnage. Ainsi, Ryan Murphy a fédéré une équipe entière autour de lui, où les fidèles se mêlent à quelques nouveaux.

Pour la première fois, à cause du coronavirus, il faudra attendre deux ans entre la saison 9 et la prochaine. La production n'a pas pu démarrer comme attendue et du retard était inévitable. Malgré quelques indices qui ont essayé de nous teaser le thème de ces épisodes, on reste dans le flou total sur ce point.

Juste avant que ce report ne soit officiel, Ryan Murphy a annoncé qu'un spin-off était sur le feu. Titré American Horror Stories, il ne va pas tant s'éloigner de la série principale en gardant le système d'anthologie. Sauf qu'il sera appliqué cette fois à l'échelle des épisodes. Au lieu d'avoir une saison entière avec une seule histoire, nous en aurons une par épisode. De quoi permettre de jouer la carte de la diversité, même si on sait quel défaut majeur peut émerger. En général, dans ce cas, on sent une véritable inégalité d'une partie à l'autre. Certaines valent le coup et d'autres moins, formant un ensemble à la qualité aléatoire. On ne dit pas que ça sera le cas pour American Horror Stories mais ce constat se vérifie souvent dans le genre.

On en sait plus sur American Horror Stories

À défaut d'en dire plus sur la saison 10 d'American Horror Story, Ryan Murphy a condensé dans un petit tweet quelques informations sur son spin-off. Seize épisodes d'une heure seront au programme, avec des scénarios qui vont parler de mythes, de légendes et de traditions. Pas de véritables indications sur les figures convoquées mais tout le monde devra à un moment donné en avoir pour son argent. On peut imaginer l'intervention de fantômes, de vampires, de tueurs étranges ou de figures horrifiques déjà connues par les amateurs.

Ryan Murphy confirme aussi que des stars d'American Horror Story seront présentes au casting. On ne sait pas lesquelles ni combien, mais leur présence permettra d'encore mieux créer une filiation entre les deux shows. Sarah Paulson, fidèle collaboratrice du créateur, va en profiter pour réaliser l'un des épisodes. De quoi nous laisser penser qu'elle sera aussi présente devant la caméra dans une histoire. On espère que l'habitué Evan Peters sera de la partie !

Le tweet ci-dessus dévoile également l'affiche de ce spin-off, qui du coup ne dit pas grand chose de précis sur le contenu avec cette tête brisée dans laquelle se trouve une toile d'araignée. La chaîne FX continuera d'accompagner Ryan Murphy sur ce projet, pour lequel une date de diffusion n'a pas été dévoilée. Arrivera-t-il avant la saison 10, pour nous faire patienter ? Bien malin est celui qui peut prédire quoi que ce soit dans ce contexte dominé par l'incertitude.