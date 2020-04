American Horror Story : Ryan Murphy prépare le retour d'un personnage culte

Aussi inégale qu'elle puisse être, l'anthologie "American Horror Story" continue encore de s'illustrer dans des nouvelles saisons. La prochaine commence un peu à se dévoiler et Ryan Murphy vient de teaser le retour d'un personnage culte. Les fans risquent d'adorer !

Elle est increvable, cette série. American Horror Story n'a pas été au sommet de sa forme avec sa neuvième saison mais ça n'empêche pas une dixième d'être en préparation. Comment souvent dans la phase de promotion, on passe d'abord par une période où le mystère total plane. Ici, seul un premier teaser a été dévoilé et il s'est bien gardé de dire quoi que ce soit sur l'intrigue. On a quand même pu découvrir la tête du casting, avec Macaulay Culkin, l'ex-gamin de Maman, j'ai raté l'avion, qui se joint à l'aventure. Pour le reste, c'est des acteurs que les fans du show connaissent déjà. American Horror Story a pour particularité de rappeler des têtes identifiées afin de leur confier différents rôles. En plus de Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock qu'on a vu à droite et à gauche, c'est les deux stars du programme, Sarah Paulson et Evan Peters, qui signent leur retour. Nul doute que quelque chose de gros se prépare avec une telle distribution !

Rubber Man revient (encore) dans American Horror Story

Ryan Murphy continue de s'amuser avec nous et vient de diffuser sur son compte Instagram une photo de Rubber Man, un personnage culte qu'on a vu pour la première fois dans la saison inaugurale d'American Horror Story. Ce célèbre costume est parfois revenu dans d'autres saisons et ce sera donc le cas dans la prochaine. De quelle manière ? Telle est la question. Le cliché s'accompagne d'une légende aussi courte qu'explicite : "coming soon..."

C'est sans doute la première grosse information que l'on a sur cette saison 10 d'American Horror Story. Son sous-titre n'a pas été dévoilé et le thème principal n'est pas encore connu. Qu'importe ce que la prochaine salve d'épisodes voudra raconter, on sera au rendez-vous en raison de ce casting qui fera plaisir à n'importe quel fan. Après, on le sait, American Horror Story a connu des hauts et des bas durant son existence. On espère que la prochaine saison, sans date précise de diffusion, se rangera dans la première de ces deux catégories. Si ce n'est pas le cas, il y aura encore le temps pour se rattraper car FX a déjà signé pour trois autres saisons supplémentaires.