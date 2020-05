American Horror Story : la saison 10 est reportée

La pandémie aura eu raison de la prochaine saison de "American Horror Story" que l'on attendait initialement cette année. Le créateur de la série, Ryan Murphy, avait laissé entendre qu'il pouvait y avoir un bouleversement dans ses plans et c'est désormais une réalité.

Les fans d'American Horror Story avaient leur rythme de croisière. Chaque année ils savaient qu'une nouvelle saison allait sortir. Depuis neuf ans, ça se déroulait ainsi. Mais l'année 2020 est totalement à part, avec cette crise sanitaire qui change tout à tous les niveaux. Dans ce contexte exceptionnel, FX vient de reporter la diffusion de la saison 10 à 2021, sans donner de date précise. C'est la première fois qu'il va falloir attendre autant entre deux salves d'épisodes.

Ryan Murphy nous avait préparé à un changement de dernière minute en expliquant que cette saison nécessitait des conditions météorologiques particulières et qu'elle ne pouvait pas se tourner n'importe quand dans l'année. Une raison que l'on entend, même si on ne sait pas ce que va être le thème de cette nouvelle histoire. Un court teaser pour dévoiler la distribution et un poster montraient que la mer était un composant essentiel dans l'ambiance, mais impossible de savoir ce qui nous attendait. On aura, du coup, encore plus le temps de cogiter avec ce report.

Sans rien savoir dessus, cette saison 10 s'annonçait comme un bon cru. Pourquoi ? Parce que les deux stars du programme, Sarah Paulson et Evan Peters, revenaient après un an d'absence. En plus du petit nouveau Macaulay Culkin, dont le rôle promet d'être fou d'après Ryan Murphy, c'est Kathy Bates, Leslie Grossman, Billie Lourd, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock qui seront aussi présents dans cette saison.

American Horror Story et son spin-off en 2021 ?

Pour se réconforter, on peut se dire que 2021 sera une année doublement chargée puisqu'il se peut qu'American Horror Stories, le spin-off, soit également être diffusé l'année prochaine. Il reprendre le principe d'anthologie à une échelle plus petite en proposant une histoire horrifique par épisode. De manière plus générale, FX a remodelé son agenda en repoussant d'autres séries (comme le retour de Fargo). Les conséquences du COVID-19 vont se faire sentir pendant encore un moment... Ryan Murphy aura plus de temps pour travailler sur le futur de la série, qui a récemment décroché un renouvellement de trois saisons supplémentaires en plus de la dixième.