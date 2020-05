American Horror Story : Ryan Murphy annonce un spin-off

La saison 10 de "American Horror Story" est plus qu'incertaine mais la marque pourrait ajouter à sa mythologie un prolongement par le biais d'un spin-off. Le créateur Ryan Murphy annonce qu'une nouvelle série est en préparation et il sera question d'histoires de fantômes.

American Horror Story peut permettre de varier les plaisirs avec son format d'anthologie. Les histoires changent d'une saison à l'autre, passent en revue plusieurs sous-genres du cinéma d'horreur et ont fédéré une vraie audience. On décompte quelques saisons en-dessous des autres mais la série de Ryan Murphy continue son chemin, avec l'assurance d'avoir encore quatre saisons supplémentaires au minimum. Ce qui n'est pas rien, peu nombreuses sont les créations audiovisuelles qui s'étendent autant que ça. Le sort de la saison 10 demeure incertain pour l'heure, la faute à une production qui pourrait ne pas avoir lieu comme prévue.

En attendant d'avoir plus de certitudes sur ce qui nous attend, Ryan Murphy vient de dévoiler qu'un spin-off était en préparation. La nouvelle est tombée sur son propre compte Instagram, en légende d'une capture d'écran d'une réunion d'équipe sur Zoom.

La recette American Horror Story revue et légèrement corrigée

Ce spin-off titré American Horror Stories reprendra le principe d'anthologie mais en format plus réduit. Quand la série principale change de scénario à chaque saison, ce sera là à chaque épisode. On ne sait pas encore officiellement de quoi il y sera question mais la presse américaine, dont Variety, explique que ça sera à priori des histoires de fantômes. Et le principe reste aussi le même pour le casting avec les acteurs habituels (du moins ceux qui acceptent de participer) qui changeront de rôle à chaque épisode. Ryan Murphy n'est pas allé chercher très loin : on a la recette American Horror Story condensée.

On s'attend aux mêmes qualités/défauts. Les anthologies sont toujours inégales et nous sommes déjà prêts à parier que des épisodes seront moins bons que d'autres. L'avantage de tout changer à chaque épisode est de vite pouvoir passer à autre chose, quand cela est très compliqué avec une saison entière lancée dans une unique direction. En cas de réussite, rien n'empêche ce spin-off d'avoir d'autres saisons, en changeant juste de figure horrifique. Mais, là, on craint l'overdose si cette théorie se vérifie !

American Horror Stories est une véritable énigme pour le moment, rien n'indique encore que FX sera le diffuseur ni quand ce spin-off pourrait arriver.