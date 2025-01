Après son impressionnant record aux Emmys, cette série domine les Golden Globes

Largement plébiscitée par le public et la critique à sa sortie, "Shōgun" avait battu un record à la dernière cérémonie des Emmys en septembre. Et lors des Golden Globes, la série s’est encore distinguée.

Shōgun poursuit sa moisson de trophées

L’un des plus célèbres romans de James Clavell a été remis au goût du jour cette année avec Shōgun. Découpée en dix épisodes, la série s’intéresse surtout à trois personnages alors qu’une guerre civile menace le Japon au XVIIème siècle. À savoir John Blackthorne, un marin anglais échoué sur les rives japonaises, Lady Mariko, une chrétienne chargée de traduire les propos du marin, et Yoshii Toranaga, un membre du Conseil des régents.

Shōgun a été un énorme carton. À tel point qu’elle est devenue la série la plus vue parmi toutes celles des services de streaming de The Walt Disney Company. En septembre dernier, elle a ensuite établi un record lors de la cérémonie des Emmys avec 18 victoires ! Récemment, elle était cette fois en lice pour les Golden Globes. Et elle a une nouvelle fois marqué la soirée de son empreinte.

Quatre victoires sur quatre nominations aux Golden Globes !

Shōgun a réussi une très grosse performance lors de la soirée des Golden Globes : la série a tout simplement remporté les quatre statuettes pour lesquelles elle était nominée ! Le show créé par Rachel Kondo et Justin Marks a remporté le titre de meilleure série dramatique.

Et d’un point-de-vue individuel, trois de ses acteurs ont été récompensés pour leur prestation. Anna Sawai, Hiroyuki Sanada et Tadanobu Asano, les interprètes de Lady Mariko, Yoshii Toranaga et Kashigi Yabushige, ont respectivement été sacrés meilleure actrice, meilleur acteur et meilleur acteur dans un second rôle.

La série aura deux autres saisons

Derrière Shōgun, Hacks et Mon petit renne ont chacun remporté deux Golden Globes. Hacks a été nommée meilleure série parmi les meilleures comédies musicales ou comédies. Et Jean Smart est repartie avec le trophée de meilleure actrice pour sa performance dans le show. Quant à Mon petit renne, elle a gagné le prix de meilleure série limitée, d’anthologie ou film fait pour la télévision. Et Jessica Gunning a été nommée meilleure actrice dans un second rôle.

Concernant Shōgun, ses créateurs préparent maintenant la suite. Car, comme expliqué en mai dernier, la série va se poursuivre avec deux nouvelles saisons. Pour le moment, leur intrigue reste un mystère. On sait toutefois que Yoshii Toranaga sera au moins de retour pour la saison 2. Et que celle-ci sera plus sombre que la première.