Shōgun : la série phénomène bat un record de récompenses

Sorti cette année sur FX, Hulu et Disney+, "Shōgun" a fait forte impression. Notamment auprès des votants des Emmys Awards, qui ont permis au show d’établir un nouveau record..

Shōgun, un pari largement réussi

Après une première adaptation sortie en 1980, qui avait rencontré un beau succès, les fans du roman éponyme de James Clavell ont pu découvrir cette année la série Shōgun. Celle-ci nous propose de suivre les destins de trois personnages dans le Japon du XVIIème siècle : un marin protestant dont le bateau s’est échoué sur les rives japonaises, l’un des membres du Conseil des régents qui montre une forte curiosité pour lui et une traductrice chrétienne chargée de traduire les propos de ce marin.

Séduire avec un remake n’est jamais simple. Pourtant, c’est précisément ce qu’a réussi à faire la série créée par Rachel Kondo et Justin Marks. Shōgun a été unanimement applaudie à sa sortie, grâce à son attention portée aux détails historiques, la beauté de ses images ou encore la performance de ses acteurs. Elle est même devenue la série la plus vue de toutes celles des services de streaming de The Walt Disney Company. Le show s’est aussi distingué en battant un record de récompenses.

Le show explose le record d’Emmys remportés en une année

Comme rapporté par Variety, Shōgun a battu le nombre de récompenses reçu lors des Emmy Awards en une année. La série avait déjà battu ce record la semaine dernière lors des Creative Arts Emmys, la première partie des Emmys. Elle avait récolté 14 trophées, dépassant John Adams et ses 13 statuettes. Et lors de la deuxième partie de la cérémonie, ce lundi 16 septembre, elle a étendu son record avec quatre nouvelles victoires.

Alors que le précédent record était donc de 13 trophées remportés la même année, Shōgun a ainsi fait largement mieux. Avec 18 trophées, la série a établi un nouveau score qui sera difficile à battre. Parmi les trophées remportés, le show a reçu celui de meilleure série télévisée dramatique. Hiroyuki Sanada et Anna Sawai ont aussi été sacrés respectivement meilleur acteur et meilleure actrice.

La série va se poursuivre

Pour rappel, Shōgun ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Deux nouvelles saisons du show sont en préparation. On ne sait pas encore de quoi elles parleront. Peut-être emprunteront-elles des éléments d’autres livres de la Saga asiatique de James Clavell. En tout cas, comme expliqué en juin dernier, les créateurs de la série savent comment son histoire se terminera. Ils assurent également que la deuxième saison sera « plus sombre ». En revanche, il faudra sans doute attendre un bon moment avant de pouvoir la découvrir.