Aquaman : une série sur Mera serait en préparation pour HBO Max

Warner et DC veulent passer la seconde dans l'utilisation des figures issues des comics. La plateforme HBO Max aidera grandement à aller dans ce sens. Une série sur le personnage de Mera serait peut-être en train de se préparer, avec toujours Amber Heard dans le rôle.

Une série sur Mera en plus d'Aquaman 2 ?

Walter Hamada, directeur de DC Films, a annoncé dernièrement la couleur pour les années à venir en confirmant que des séries vont compléter l'univers sur HBO Max. La plateforme va également proposer des films originaux à partir de 2022. À l'instar de Disney+ qui mise à fond (à raison) sur Marvel, Warner ne doit pas se priver d'utiliser ses ressources. Des premières séries sont déjà annoncées : Peacemaker (sur le personnage de The Suicide Squad), Green Lantern, Dark Justice League et un préquel de The Batman sur la police de Gotham. Attendez-vous à ce que d'autres titres arrivent avec le temps. Certains sont forcément en train de se monter dans l'ombre. D'après l'insider Daniel Richtman, un spin-off d'Aquaman serait en préparation. Le projet se focaliserait sur le personnage de Mera, incarné au cinéma par Amber Heard.

Des discussions entre le studio et elle sont en cours. On précisera que le rapport de Daniel Richtman reste une rumeur pour le moment et qu'il ne remplace en rien une officialisation. Mais ce chasseur de scoops est considéré comme assez fiable pour qu'on le relaie. On peut cependant rester dubitatif à cause de la personnalité clivante qu'est Amber Heard. À voir comment la série veut compléter les deux films, de par son positionnement dans la timeline et son récit.

Amber Heard dans la tourmente

L'actrice a été la cible d'une pétition qui réclamait qu'elle ne soit pas dans Aquaman 2 à cause de l'affaire avec Johnny Depp. Son ex-mari, qu'elle accuse de violences conjugales, voit sa carrière décliner à cause de ça. Elle est également pointée du doigt par Depp pour un comportement loin d'être irréprochable. La pétition grimpe actuellement à plus de 1.7 millions de signatures. Malgré tout, l'actrice a été confirmée au casting d'Aquaman 2. Warner n'a visiblement pas pris en compte la demande de cette frange du public et pourrait, en cas de confirmation, renforcer son soutien envers Amber Heard.