Arrowverse : Diggle de retour dans 5 épisodes, vers les débuts de Green Lantern ?

Un an après la fin d'"Arrow", David Ramsey va reprendre son rôle de John Diggle dans cinq séries du Arrowverse. Une manière de le présenter enfin comme Green Lantern après le final de "Crisis on Infinite Earths" ?

La fin d'Arrow, les débuts de Green Lantern

Fin janvier 2020, c'était la fin. Après huit saisons, Arrow, la série super-héroïque de la CW à l'origine du Arrowverse, s'arrêtait. Terminé pour Oliver Queen qui, jusqu'au bout, aura lutté pour protéger sa ville, mais également le monde et l'univers suite à la crise provoquée par l'Anti-Monitor. Huit années de bons et loyaux services durant lesquelles le héros s'est battu contre tout un tas d'ennemis, mais a également reçu l'aide de nombreux compagnons. L'un des plus marquants, c'est évidemment John Diggle. Celui qui commença comme simple garde du corps du playboy et milliardaire Oliver Queen, et qui découvrit rapidement son secret de justicier. Il devint son meilleur ami et un membre important de l'équipe de super-héros sous son costume de Spartan.

Arrow ©The CW

À la fin d'Arrow, après la disparition définitive d'Oliver (qui retrouve néanmoins Felicity), Diggle quitte Starling City et se dirige vers Metropolis. En chemin, arrive ce que les fans attendaient depuis longtemps. Une météorite s'écrase devant sa voiture, renfermant une boîte d'où sort une lumière verte. Plus de doute, Diggle deviendra Green Lantern. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. À moins que...

Diggle de retour dans le Arrowverse

En effet, d'après Deadline, le comédien David Ramsey, en plus de réaliser cinq prochains épisodes, reprendra son rôle de Diggle dans plusieurs séries du Arrowverse (qui devrait s'appeler désormais le CWverse) : dans le tout nouveau show Superman & Lois, dans la saison finale de Supergirl, ainsi que dans Flash et Batwoman. Également, il apparaîtra dans Legends of Tomorrow. Mais Deadline précise que son rôle dans cette dernière est encore inconnu. Étant donné que la série a tendance à se balader à travers les époques et les mondes, il pourrait tout à fait se présenter autrement que comme John Diggle. En tout cas, on le retrouvera donc dans cinq épisodes en tant que guest star.

À partir de là on ne peut qu'émettre l'hypothèse que ces épisodes permettront de l'introduire en tant que Green Lantern. La production sait que les fans n'attendent que ça. Et l'acteur est particulièrement apprécié. De là à lui confier la prochaine série Green Lantern ? Pas forcément. Celle-ci est actuellement en production chez HBO Max mais reste connectée à l'univers depuis le final de Crisis on Infinite Earth, qui a présenté les différents show super-héroïques de DC. Aux dernières nouvelles, la série Green Lantern mettra en scène Sinistro et deux Green Lanterns, dont possiblement Hal Jordan. Pas de Diggle donc pour le moment, mais rien n'est fermé.

Les séries de CW reviendront l'année prochaine, début février. On ne sait pas encore dans quel épisode de chaque saison Diggle fera son apparition.