Astérix & Obélix : on connait la date de sortie de la série Netflix d’Alain Chabat

Très attendue, la nouvelle adaptation d’une bande dessinée "Astérix & Obélix" par Alain Chabat sera dévoilé cette année. Et on sait enfin quand on pourra précisément découvrir "Le Combat des Chefs".

Après Mission Cléopâtre, Alain Chabat de retour avec Le Combat des Chefs Vingt-trois ans après la sortie du film qui reste de loin le plus culte de cet univers, Mission Cléopâtre, Alain Chabat s’apprête à dévoiler sa nouvelle adaptation d’une bande dessinée Astérix & Obélix. Cette fois, il nous proposera sa version du septième tome des aventures des célèbres Gaulois, Le Combat des Chefs. Et il ne s’agira pas d’un long-métrage mais d’une série d’animation. Le Combat des Chefs débute lorsqu’Obélix lance malencontreusement un menhir sur Panoramix. Une erreur qui place dans une situation délicate tout le village peuplé d’irréductibles Gaulois qui résiste encore et toujours à l’envahisseur romain. Car le druide est désormais amnésique, et ne peut donc plus produire de potion magique. Et cet incident survient au moment où le chef d’un autre village, Aplusbégalix, défie Abraracourcix. Or, si ce dernier perd ce combat, son village tombera aux mains des Romains… Astérix & Obélix reviendront en avril sur Netflix En décembre dernier, Netflix a dévoilé la première bande-annonce d’Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs. Mais le service de streaming n’avait à ce moment pas donné la date de sortie de la série. Toutefois, cela vient de changer. Sur son compte Twitter, il a annoncé que le nouveau show d’Alain Chabat serait disponible le 30 avril prochain. Vraiment très gaulerie. Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs, la série d’animation d’Alain Chabat, le 30 Avril sur Netflix. pic.twitter.com/7RlDOUelVj — Netflix France (@NetflixFR) February 5, 2025 Il faudra donc patienter un peu moins de trois mois avant de pouvoir découvrir Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs. La série sera composée de 5 épisodes d’environ 30 minutes. Ces cinq épisodes sortiront tous en même temps. Un casting vocal prestigieux Alain Chabat n’est pas seulement le créateur d’Astérix & Obélix : Le Combat des Chefs. Il prête également sa voix à Astérix dans la série. C’est Gilles Lellouche qui double Obélix. Laurent Lafitte, Géraldine Nakache, Alexandre Astier, Anaïs Demoustier, Grégoire Ludig, David Marsais ou encore Jean-Pascal Zadi font aussi partie du casting vocal. Comme l’a montré la bande-annonce de la série, Le Combat des Chefs ressemblera esthétiquement aux deux derniers films d’animation du même univers : Le Domaine des dieux et Le Secret de la potion magique. Pour rappel, un nouveau film Astérix & Obélix – cette fois en live action – est justement en préparation. On ne sait pas encore s’il s’agira d’une autre adaptation ou s’il nous racontera une histoire inédite, comme Le Secret de la potion magique l’avait fait.