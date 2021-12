Avec HPI en tête, TF1 décroche 19 des 20 meilleures audiences de fiction française en 2021

TF1 s'impose au classement des meilleures audiences en matière de fictions françaises en 2021. Effectivement, hier soir, les résultats sont tombés et la chaîne remporte 19 des 20 premières places grâce à la série "HPI" et "La Promesse".

TF1 est leader grâce à la série HPI

La chaîne a réussi à remporter 19 des 20 places du classement des meilleures audiences de fiction française. TF1 se place donc en tant que leader et la série HPI, portée par Audrey Fleurot, n'y est pas pour rien ! C'est cette fiction qui se présente au top du classement et qui rafle la mise. Les huit premières places sont occupées par ce programme, grâce aux huit épisodes de la saison 1.

Le succès est tel que la série reviendra très prochainement dans une saison 2, qui sera marquée par l'arrivée de Clotilde Hesme. On retrouvera bien évidemment tout le reste de la troupe, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, et Marie Denarnaud. HPI est en fait le grand succès de l'année, le troisième épisode intitulé "Colin-Maillard" a tout de même rassemblé 12,4 millions de téléspectateurs sur TF1.

Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) - HPI © Philippe Le Roux/Itinéraire Productions/TF1

Des programmes qui plaisent !

Pour ce qui est du reste du classement, ce sont évidemment d'autres programmes made in TF1 que l'on retrouve. Dans un premier temps, on peut voir les six épisodes de la série La Promesse portée par Sofia Essaïdi, Olivier Marchal et Lorànt Deutsch. À noter que la série reviendra prochainement sur le petit écran avec une saison 2. Dans un second temps, le classement est occupé par la mini-série Gloria animée par Cécile Bois. Et pour finir, la série Le Remplaçant avec JoeyStarr trouve aussi sa place dans ce classement.

France télévisions a donc eu un peu de mal à se frayer un chemin face à HPI et La Promesse. France 2 est représentée par Capitaine Marleau qui a réussi à se trouver une petite place dans le top du classement, grâce à l'épisode Au nom du fils avec Olivier Gourmet. Ainsi, la donne a changé pour la série portée par Corinne Masiero qui, habituellement, se trouvait en haut du podium.

Classement ©Top audiences FR. 2021

Les séries lancées en septembre n'ont pas réussi à faire leur place face aux succès lancés en début d'année 2021. En janvier 2022 de nouveaux programmes vont arriver sur le petit écran, comme Mon Ange avec Muriel Robin, ou bien Les Combattantes, du côté de TF1, et France 2 diffusera L'île prisonnière, Manipulations et bien d'autres. Alors, quelle série rassemblera le plus de téléspectateurs ? HPI va t-elle encore tout rafler avec la saison 2 ?