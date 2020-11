Batwoman saison 2 : une date et la nouvelle héroïne dévoilées dans le teaser

Le premier teaser de la saison 2 de "Batwoman" offre un aperçu de Javicia Leslie, la nouvelle héroïne de la série, et une date de diffusion. Le show reviendra sur la CW le 17 janvier 2021.

Batwoman, de Kate Kane à Ryan Wilder

L'histoire avait pourtant bien commencé pour Ruby Rose. Après une apparition lors d'un crossover du Arrowverse, la comédienne s'est vue offrir un show rien qu'à elle avec Batwoman. Kate Kane, son personnage, est la cousine de Bruce Wayne. En l'absence de ce dernier, elle décide à son tour de jouer les super-héroïnes de Gotham. Ce personnage, issu des comics DC, est par ailleurs une femme ouvertement lesbienne. Une première pour une super-héroïne et certainement une forme de fierté pour Ruby Rose de pouvoir ainsi représenter la communauté LGBTQ. Sauf qu'avant même la fin de la saison 1, le départ de l'actrice a été annoncé. Les raisons resteront floues. D'un côté, c'est une grosse blessure qui a été évoquée pour justifier ce départ, de l'autre, ce serait l'attitude prétendument non-professionnelle de l'actrice.

Dans tous les cas, Ruby Rose ne reviendra pas pour la saison 2 de Batwoman. À la place, c'est Javicia Leslie qui portera la série. Cependant, elle ne reprendra pas le rôle de Kate Kane mais interprétera Ryan Wilder. Une jeune femme noire et lesbienne qui témoigne à nouveau de la volonté de la CW de représenter toujours plus les minorités.

Un aperçu et une date de diffusion

Cette nouvelle héroïne s'était déjà dévoilée à travers des images promotionnelles. On la voyait masquée, arborant son costume rouge et noir. Le premier teaser mis en ligne par la CW la montre cette fois en train de l'enfiler. Une vidéo courte qui ne permet pas encore de juger l'actrice. Par contre, on note que sa découverte du costume devrait se faire dans des toilettes miteuses. On imagine que Kate aura tout simplement abandonné sa tenue. On suppose que Ryan va la trouver par hasard et comprendre ce que cela signifie. Que Gotham est à nouveau orphelin d'un héros. A elle de prendre la relève.

Enfin, on sait désormais que le retour de Batwoman se fera le 17 janvier 2021 sur la chaîne américaine. En France, la série est diffusée depuis début novembre sur Warner TV.