Bernard Tapie mécontent de la série Netflix sur sa vie

Il y a peu, on apprenait que Netflix préparait une série centrée sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte dans le rôle titre. Un projet qui n'a pas plu à l'homme d'affaires, et qui l'a fait savoir.

Wonderman : une série Netflix

La plateforme de streaming prépare effectivement une série centrée sur Bernard Tapie. Dirigée par Tristan Séguéla (Docteur ?) et Olivier Demangel (Baron Noir), cette série se concentrera sur la vie de ce très célèbre homme d'affaires. Intitulé Wonderman, le show présentera donc le comédien Laurent Lafitte dans la peau de Bernard Tapie.

Laurent Lafitte et Bernard Tapie ©BFM TV

Le synopsis officiel a révélé que cette série commencera avec les débuts de Bernard Tapie dans le monde des affaires et du show business. Wonderman prendra place dans les années 1960 et se focalisera sur trente années de sa vie, à partir donc de ses débuts professionnels. Le show abordera l'enregistrement de son disque, son aventure dans le monde de la musique et son ascension dans le monde des finances. Bernard Tapie n'est pas impliqué dans le projet. Mais selon Tristan Séguéla et Olivier Demangel, il aurait été tenu au courant de l'avancée de cette série inédite. Apparemment, l'objectif n'est pas de créer un biopic classique et engagé dans un sens ou l'autre, mais d'orienter celui-ci vers l'ordre de la fiction comme le rappellent les deux cinéastes :

Notre but n'est pas de faire un réquisitoire pour ou contre Tapie. Ni de mettre en images sa fiche Wikipedia. On essaye de travailler l'homme. Alors forcément, on sera plus dans la fiction que dans le documentaire. On essaye de se mettre dans sa peau, ses émotions, mais en racontant aussi les étapes par lesquelles il est passé. Wonderman sera un biopic sur l'homme, plus libre qu'un biopic des faits, avec une part de subjectivité très forte. C'est notre regard sur sa trajectoire.

Bernard Tapie n'est pas content !

Visiblement, contrairement aux affirmations des deux réalisateurs, Bernard Tapie n'aurait pas été tenu au courant de ce projet Netflix. L'homme d'affaires, aujourd'hui très affaibli par la maladie, s'est exprimé lors d'une récente interview accordée à Nice-Matin, Var-Matin, La Provence et France Télévisions. Selon ses propres dires, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille n'aurait pas été tenu au courant de cette fiction :

Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Emprunter mon nom, c’est lourd. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose.

Bernard Tapie ©RTL

Une déclaration qui vient contredire celle d'Olivier Demangel qui affirmait que « Il n'a pas cherché à l'empêcher, il a pris acte c'est tout ». Et même si Bernard Tapie ne cherche visiblement pas à interdire la production de cette fiction, et serait même plutôt ouvert aux documentaires, il n'est pour autant pas très heureux que sa vie soit adaptée en série sur Netflix.