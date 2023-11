Big Little Lies : Nicole Kidman annonce une saison 3

"Big Little Lies" pourrait bien revenir pour une saison 3 à en croire Nicole Kidman. La comédienne a affirmé que la série reviendra, bien que du côté d'HBO rien n'aurait été discuté.

Big Little Lies bientôt de retour ?

En 2017 le roman Petits secrets, grands mensonges (2014) de Liane Moriarty a été adapté en série avec Big Little Lies, créée par David E. Kelley. Le show est alors réalisé par Jean-Marc Vallée qui y appose son style. Le casting est également impressionnant avec Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern ou encore Zoë Kravitz.

Les actrices jouent des mères de familles qui vivent à Monterey, en Californie du Nord, une petite ville côtière près de San Francisco. Un milieu bourgeois que découvre Jane (Shailene Woodley), une jeune maman célibataire qui vient de s'installer pour oublier son passé compliqué. Elle se lie rapidement d'amitié avec Madeline (Reese Witherspoon) et découvre des femmes au bord de la crise de nerf, qui tentent tant bien que mal de sauver les apparences. Mais alors qu'on suit ce quotidien, dès le premier épisode, on apprend qu'un meurtre aura lieu, venant ébranler la ville.

La première saison a été un succès pour HBO. Et même si Jean-Marc Vallée avait assuré qu'il s'agissait d'une mini-série, la chaîne a commandé une saison 2, diffusée en 2019. Seulement cette fois, la production a été plus compliquée. Car si Andrea Arnold était initialement prévue pour écrire et réaliser les nouveaux épisodes, les producteurs n'ont pas été convaincus du résultat et ont rappelé Jean-Marc Vallée en urgence pour sauver les meubles. Reste que les audiences ont encore été solides pour cette saison 2, malgré des critiques moins positives.

Une saison 3 évoquée par Nicole Kidman

Après la saison 2, Big Little Lies semblait terminée. Nicole Kidman avait confirmé que d'autres épisodes n'étaient pas prévus, avant de se dire prête à reprendre son rôle de Celeste. Pour autant, HBO a laissé de côté le programme pendant des années, et on ne pensait plus à une saison 3. Du moins, jusqu'à la dernière sortie de Nicole Kidman, encore elle.

Big Little Lies ©HBO

C'est lors d'une séance de questions/réponses (via Deadline) que la comédienne a lâché la bombe en déclarant au sujet de Big Little Lies : "Nous vous proposerons une troisième saison, juste pour information". Une déclaration à prendre tout de même avec des pincettes, car d'après les sources de Deadline, une saison 3 de la série n'aurait pas été discutée du côté de HBO. Il est tout de même étonnant que Nicole Kidman face une telle annonce, sans demi-mesure.

Néanmoins, le média américain rappelle que le patron de HBO, Casey Bloys, avait affirmé leur souhait de poursuivre l'aventure, mais qu'il était extrêmement compliqué de réunir tout le casting, étant donné qu'il s'agit de stars impliquées constamment dans de nombreux projets. Rien n'est impossible donc, même si cela semble encore bien difficile à mettre en place.