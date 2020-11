Black Lightning saison 4 : bientôt la fin pour la série DC

Comme les autres séries du Arrowverse, "Black Lightning" reviendra sur les écrans début 2021 avec une nouvelle saison. Mais les aventures du super-héros seront bientôt terminées. La série s'arrêtera après cette saison 4.

Black Lightning, le super-héros électrique

Black Lightning raconte l'histoire de Jefferson Pierce, un ancien super-héros qui a préféré mettre son costume au placard après avoir frôlé la mort. Mais neuf ans après, il doit reprendre du service s'il ne veut pas que sa ville bascule définitivement dans la criminalité. Avec sa capacité à manipuler les champs électro-magnétiques, il va affronter de nouveaux ennemis.

Black Lightning fait partie des nombreuses séries diffusées sur la CW. Avec Arrow lancée en 2012, la chaîne américaine a développé l'Arrowverse, permettant de réunir les séries de plusieurs super-héros. Sauf que longtemps Black Lightning a été mis de côté. Bien que la série soit diffusée depuis 2018, ce n'est que lors du crossover Crisis on Infinite Earths (diffusé entre fin 2019 et début 2020) que le super-héros a été convié à la fête.

La saison 4 sera la dernière

Alors que la saison 3 a terminé sa diffusion en début d'année 2020, les fans attendent impatiemment le retour de Black Lightning. Mais pour cela il faudrait être patient puisque la saison 4 n'arrivera pas avant 2021 (le 8 février précisément). Un retard dû à la pandémie de Covid-19 qui a forcé la CW à repousser les nouvelles saisons de ses principales séries. De plus, il faudra avoir en tête que la saison 4 sera la dernière. Une nouvelle annoncée par The Wrap et qui fait suite à la commande d'un pilote pour un possible spin-off. Ainsi, même si Black Lightning s'arrête, son univers pourrait perdurer avec une nouvelle série centrée cette fois sur Painkiller.

La CW fait le ménage

Black Lightning n'est pas la seule série qui prendra fin en 2021. En effet, Stargirl devra également se contenter d'une sixième et dernière saison. De plus, Arrow a déjà quitté les écrans après huit saisons. La CW semble donc décidée à renouveler un peu ses programmes en mettant en avant de nouveaux super-héros. Car si ces séries s'arrêtent, d'autres vont débuter. C'est le cas de Superman & Lois, qui débutera dès février prochain. Également, on attend d'avoir des nouvelles de Green Arrow and the Canaries, la série dérivée d'Arrow qui a pour l'instant eu droit à un simple pilote (correspondant à l'épisode 9 de la saison 8 d'Arrow), mais dont une première saison n'a toujours pas été confirmée.