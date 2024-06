Enorme échec au box-office, ce film de super-héros va avoir une suite en série

Malgré l'échec de "Blue Beetle" (2023) au box-office, le film de super-héros de Warner Bros. va avoir droit à une suite sous la forme d'une série d'animation.

Des bons retours mais un échec pour Blue Beetle

Avant que James Gunn et Peter Safran soient nommés à la tête de DC Studios pour relancer les films de super-héros de Warner Bros., plusieurs projets étaient en cours. La venue des deux personnalités n'a pas aidé les dernières productions super-héroïques du studio, qui a littéralement abandonné The Flash, Blue Beetle ou encore Aquaman et le Royaume perdu, dont les sorties auront été anecdotiques. Pour autant, Blue Beetle est peut-être celui qui sort un peu du lot. D'abord parce qu'il s'agissait de l'introduction d'un nouveau personnage, sorte de Spider-Man du pauvre d'après nous. Mais surtout, les retours ont été étonnamment bons pour ce long-métrage signé Ángel Manuel Soto.

Que ce soit la presse ou le public, les avis ont été assez positifs. 78% d'avis positifs ont été recensés sur Rotten Tomatoes pour les critiques professionnelles, et 91% du côté des spectateurs. Par contre, cela n'a pas permis à Warner Bros. de rentrer dans ses frais avec Blue Beetle. Car le film a tout de même coûté 100 millions de dollars, auxquels il faudrait ajouter le coût de la promotion - même si celle-ci n'a pas semblé très couteuse. Et au box-office mondial, le long-métrage n'a rapporté que 130 millions de dollars. Soit le film le moins rentable du DCEU et une catastrophe financière pour le studio.

Le super-héros de retour en série d'animation

Il y a donc de quoi être surpris en apprenant que Blue Beetle va continuer son aventure. Pas avec une suite au cinéma. Mais avec une série d'animation. Une information annoncée par Deadline. D'après le média américain, ce prochain show suivra sa propre histoire et s'éloignera du film, qui se terminait pourtant avec une ouverture vers une suite. Cependant, en cas de succès de la série, Warner Bros. et DC Studios pourraient songer à repartir ensuite sur un film, avec potentiellement Xolo Maridueña de retour dans le rôle titre.

Blue Beetle ©Warner Bros.

Pour le moment, la série Blue Beetle n'en est qu'à ses prémices. L'histoire et le casting restent à peaufiner. La production aurait au moins trouvé un showrunner en la personne de Miguel Puga, et un réalisateur avec Cristian Martinez. Ángel Manuel Soto se contenterait alors d'un poste de producteur exécutif, tout comme Gareth Dunnet-Alcocer, le scénariste du film.

L'idée n'est pas idiote et semble peu risquée. D'autant que le public a déjà montré de l'intérêt pour des séries d'animation super-héroïques. On l'a vu avec Harley Quinn qui en est à quatre saisons. De plus, Warner Bros. a récemment dévoilé le premier teaser de la nouvelle adaptation de Watchmen, scindée en deux films d'animation.