Cette nouvelle série avec une star de Friends marche très fort sur Netflix

Sortie il y a une semaine et demi, la nouvelle série d’une des stars de "Friends", "Derrière la façade" est très populaire sur Netflix. Elle n’a pas quitté le top 10 de la plateforme.

Derrière la façade, la nouvelle série avec Lisa Kudrow

Lisa Kudrow, l’inoubliable interprète de Phoebe dans Friends, est de retour. Depuis le 12 novembre dernier, Netflix offre à ses abonnés la possibilité de découvrir sa nouvelle série, Derrière la façade (ou No Good Deed en version originale). L’histoire s’articule autour de différents couples. D'un côté, Lydia et Paul Morgan mettent en vente leur maison. Et de l'autre, trois familles rivalisent pour l’acheter.

La mise en vente de leur maison va forcer Paul et Lydia à faire face à de douloureux secrets de famille. Mais aussi à les cacher afin de ne pas repousser les familles intéressées par l’achat de leur maison, qui la voient comme un endroit idyllique capable de régler tous leurs problèmes. Mélangeant les genres, Derrière la façade s’intéresse au marché de l’immobilier à Los Angeles, et à la concurrence entre les potentiels acheteurs qui tentent de décrocher la maison de leurs rêves.

La série installée dans le top 10 de Netflix

Depuis sa sortie, Derrière la façade s’est installée dans le top 10 des séries les plus vues du moment sur Netflix. Comme on peut le voir sur le site spécialisé FlixPatrol, elle a terminé la semaine écoulée sans jamais sortir de ce top dans aucun pays. En France, elle n’a pas été au-delà de la septième place.

Derrière la façade est la nouvelle série de Liz Feldman, connue pour avoir également créé Dead to Me. Lisa Kudrow y incarne Lydia tandis que Ray Romano y prête ses traits à Paul. À leurs côtés, les autres membres principaux de la distribution du show sont Linda Cardellini, Teyonah Parris, O-T Fagbenle, Abbi Jacobson, Poppy Liu, Denis Leary et Luke Wilson.

La Palma continue de régner

On ne sait pas encore si Derrière la façade aura une deuxième saison. On peut imaginer qu’elle pourrait se transformer en une série d’anthologie, dont les futures saisons pourraient s’intéresser à la vente de nouvelles maisons. Mais il faudra attendre pour le savoir. En attendant, tous territoires confondus, le show créé par Liz Feldman se place actuellement en sixième position du top 10 des séries les plus vues sur Netflix.

En numéro 1, on trouve toujours La Palma. Comme expliqué il y a plusieurs jours, le show espagnol est particulièrement apprécié des abonnés de la plateforme. En deuxième place se trouve la sixième saison de Virgin River. Et, comme attendu, Black Doves est également très populaire. Près de trois semaines après sa sortie, la série avec Keira Knightley et Ben Whishaw occupe la troisième marche du podium.