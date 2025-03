Cette star de Harry Potter lance son compte OnlyFans

Jessie Cave, qui a prêté ses traits à Lavande Brown dans les trois derniers opus de la franchise "Harry Potter", a révélé qu’elle lançait son compte OnlyFans.

Jessie Cave ouvre son compte OnlyFans

Jessie Cave est surtout connue pour son rôle dans la saga Harry Potter. L’actrice y joue Lavande Brown, le personnage qui apparaît dans les trois derniers films de la franchise et qui entretient une brève relation avec Ron Weasley dans Le Prince de sang-mêlé.

Depuis la fin de la saga Harry Potter, Jessie Cave a joué dans quelques longs-métrages. Elle a surtout poursuivi sa carrière sur le petit écran, apparaissant dans plusieurs séries, dont Black Mirror. Récemment, elle a aussi lancé un podcast avec son partenaire Alfie Brown, intitulé before we break up again. Or, dans le dernier épisode en date de ce podcast, elle a expliqué avoir décidé de lancer son compte OnlyFans.

Un compte dédié au fétichisme pour les cheveux

Le compte OnlyFans de Jessie Cave sera destiné aux personnes ayant un fétiche pour les cheveux. Le contenu des vidéos de l’actrice seront ainsi centrés sur ses cheveux. Elle a précisé qu’elle ne posterait pas de contenu sexuel.

Jessie Cave a ensuite donné plusieurs raisons pour son choix de lancer son compte OnlyFans. Elle a notamment expliqué qu’elle espérait récolter assez d’argent pour pouvoir rénover sa maison en mauvais état, et rembourser ses dettes. Elle a aussi révélé qu’elle espérait briser les clichés de « gentille petite actrice » qui la suivent.

La série Harry Potter avance bien

Concernant l’univers Harry Potter, l’adaptation en série de l’œuvre de J.K. Rowling avance bien en coulisses. En février, John Lithgow a confirmé avoir accepté de jouer Albus Dumledore dans le show. Il y a peu, nous avons appris deux autres informations majeures sur le casting. En premier lieu, Paapa Essiedu est tout proche de décrocher le rôle de Severus Rogue. Ensuite, Janet McTeer est entrée en négociations pour potentiellement devenir la nouvelle interprète de Minerva McGonagall.

On pourrait bientôt avoir droit à un communiqué officiel de la part de HBO et Warner Bros pour annoncer la distribution de la série. Cette dernière sera en tournage à partir de cet été. Ayant déjà servi aux prises de vues des films sortis de 2001 à 2011, les studios Leavesden, au Nord-Ouest de Londres, serviront de décor à la série.

Selon le patron de HBO, la première saison de la série Harry Potter devrait sortir en 2027. En tout, le show aura sept saisons. Chacune adaptera un livre de la saga.