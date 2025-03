Série Harry Potter : deux nouvelles informations majeures sur le casting !

Le casting de la future série "Harry Potter" commence vraisemblablement à prendre forme ! Deux informations importantes sur les nouveaux visages de deux personnages de l’histoire viennent d’être partagées.

Paapa Essiedu devrait bel et bien jouer Rogue dans la série Harry Potter !

Les fans d’Harry Potter vont pouvoir découvrir une nouvelle adaptation à l’écran de l’œuvre de J.K. Rowling. Cette fois, l’histoire de l’auteure va être adapté sous la forme d’une série. Sept saisons verront le jour, chacune basée sur l’un des livres de la saga. Francesca Gardiner servira de showrunner du projet.

En décembre dernier, nous vous avions partagé une nouvelle importante sur le casting de la série Harry Potter. Paapa Essiedu, l’interprète d’Alex Dumani dans Gangs of London, était courtisé par la production de la série pour jouer Severus Rogue. Aujourd’hui, Deadline nous apprend une nouvelle information majeure. Le média affirme que l’acteur britannique est désormais tout proche de décrocher le rôle du professeur de potions de Poudlard.

Janet McTeer future visage de la professeure McGonagall ?

Sauf gros retournement de situation, Paapa Essiedu devrait donc bien être le nouveau visage de Severus Rogue. Et Deadline nous partage une autre information de taille sur le casting de la série Harry Potter. Ainsi, Janet McTeer est en négociations pour jouer Minerva McGonagall dans le show.

Janet McTeer a notamment joué la redoutable Helen Pierce dans la série à succès Ozark. En Grande-Bretagne, la native de Newcastle dispose d’une très grande réputation, surtout pour son travail au théâtre. Elle a notamment reçu un Laurence Olivier Award ainsi qu’un Tony Award pour sa performance dans la pièce A Doll’s House, en 1997.

La listes des acteurs bientôt officiellement connue ?

Il y a quelques jours, John Lithgow a confirmé qu’il avait accepté le rôle d’Albus Dumbledore dans la nouvelle adaptation des Harry Potter. Avec les nouvelles informations sur Paapa Essiedu et Janet McTeer, le casting de la série semble donc commencer à prendre forme. On peut s’attendre à ce que HBO et Warner Bros. partagent bientôt officiellement la liste des acteurs choisis pour jouer les principaux personnages du show.

Comme expliqué en décembre dernier, la série Harry Potter entamera son tournage cet été. Les caméras tourneront aux studios Leavesden. Situés au Nord-Ouest de Londres, ceux-ci ont déjà servi pour le tournage des films de la saga. Concernant la date de sortie de la première saison du show, celle-ci devrait être dévoilée en 2027.