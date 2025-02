Série Harry Potter : cet acteur jouera Albus Dumbledore !

Alors que nous avions appris il y a quelques jours que John Lithgow était désormais le candidat numéro un pour jouer Albus Dumbledore dans la série "Harry Potter", le comédien américain vient de faire une grande annonce.

Récemment annoncé favori pour jouer Dumbledore…

Après huit films sortis au cinéma de 2001 à 2011, la saga Harry Potter va revenir sur le petit écran. HBO et Warner Bros. préparent une nouvelle adaptation en série de l’œuvre de J.K. Rowling, qui sera découpée en sept saisons. Chacune de ces saisons adaptera un des livres de la célèbre histoire sur le sorcier à la cicatrice et ses amis. Francesca Gardiner a été désignée comme showrunner de ce projet.

En coulisses, le développement de la série Harry Potter s’est accéléré ces derniers mois. Le casting est l’un des points qui commencent à beaucoup faire parler. Récemment, nous vous avons expliqué que John Lithgow était désormais le grand favori pour jouer Albus Dumbledore, plutôt que Mark Rylance. Or, l’acteur américain vient de faire une déclaration majeure sur le sujet.

… John Litghow confirme avoir accepté le rôle !

John Lithgow promeut actuellement son nouveau long-métrage, The Rule of Jenny Pen. Pour cela, il a donné une interview à Screen Rant. Et au cours de cet échange, il a lâché une information très importante sur la série Harry Potter. Il a tout simplement confirmé avoir accepté d’y tenir le rôle du professeur Dumbledore ! Il a expliqué avoir dit « oui » malgré une décision difficile à prendre à cause de son âge :

Cette proposition a été une surprise totale pour moi. Ce n’était pas une décision facile parce que j’ai bien peur que cela définisse le dernier chapitre de ma vie. Mais je suis très excité. Des gens merveilleux portent de nouveau leur attention vers le monde d’Harry Potter. C’est pour cela que ç’a été une décision si difficile à prendre. J’aurai environ 87 ans quand nous terminerons la série, mais j’ai dit ‘oui’.

HBO n’a pas souhaité confirmer la nouvelle partagée par John Lithgow. L’acteur n’était peut-être pas censé dévoiler cette information, car il est possible que la chaîne préfère officialiser la signature de plusieurs membres du casting de la série Harry Potter au même moment.

Bientôt des annonces officielles sur le casting de la série Harry Potter ?

En tout cas, l’annonce de John Lithgow témoigne de l’avancée du développement de la série Harry Potter. On ne serait pas surpris que HBO partage bientôt un communiqué officiel pour annoncer les acteurs choisis pour jouer Harry, Ron, Hermione et tous les autres personnages majeurs de l’univers imaginé par J.K. Rowling.

Pour rappel, le tournage de la série Harry Potter débutera l’été prochain. Les équipes du show poseront leurs caméras aux studios Leavesden, qui ont déjà servi pour le tournage des films de la saga. Comme expliqué en novembre dernier, il faudra toutefois sans doute attendre jusqu’en 2027 pour pouvoir découvrir la première saison de la série.