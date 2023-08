Chucky : la poupée meurtrière fait une annonce importante et hilarante pour son retour

Chucky sera très prochainement de retour dans une troisième saison de la série orchestrée par son créateur Don Mancini. La poupée tueuse a annoncé l'heureuse nouvelle avec l'insolence qu'on lui connaît dans une vidéo vulgaire et hilarante.

Une franchise brillamment réinventée

La franchise Chucky est un modèle de longévité. Depuis plus de 30 ans et la sortie de Jeu d'enfant, Don Mancini n'a jamais renoncé à sa création géniale et diabolique, qui a eu droit à sept longs-métrages, parmi lesquels de véritables trésors régressifs (La Fiancée de Chucky, Le Fils de Chucky). En 2021, le scénariste et réalisateur réussit à réinventer sa poupée meutrière tout en parvenant à conserver une continuité narrative avec les films, faisant notamment revenir les personnages emblématiques incarnés par Jennifer Tilly et Fiona Dourif dans une série.

Dans la première saison de Chucky, le jouet possédé par le tueur en série Charles Lee Ray (Brad Dourif) revenait à Hackensack, sa ville d'origine, pour trancher des carotides. Un an plus tard, il massacrait les prêtres et les nonnes d'un pensionnat dans une nouvelle salve d'épisodes réjouissante. Pendant la promotion de la saison 2, Don Mancini nous confiait ne jamais s'être lassé de la franchise et nous assurait avoir de nombreuses idées pour la suite :

Je n'arrête jamais de penser à Chucky, j'ai des tonnes d'idées. Le fait d'avoir plus de temps à consacrer à la franchise en travaillant pour la télévision, d'avoir encore plus de temps à consacrer à la narration, cela permet de développer des idées que je n'avais pas pu explorer sur les films, beaucoup plus limités.

Chucky (Brad Dourif) - Chucky ©Syfy

Chucky de retour, plus insolent que jamais

La poupée Good Guys s'apprête à faire son retour à l'automne, comme elle l'annonce avec l'insolence qu'on lui connaît dans une vidéo hilarante. Après avoir lutté pour accéder à un pupitre un poil trop haut, Chucky affirme que les nouveaux épisodes devraient faire trembler jusqu'à Washington. Le tueur en série chercherait-il à briguer un mandat présidentiel ? Parviendra-t-il à se frayer une place jusqu'au Bureau ovale après avoir empilé les cadavres ?

Pour le moment, le mystère reste entier. Avant de perdre patience face à des journalistes un peu trop curieux et stupides à son goût, Chucky ajoute que Jennifer Tilly sera évidemment de retour dans le programme mais laisse entendre avec un hilarant mépris que Devon Sawa (Destination finale) ne reviendra pas se faire massacrer.

La saison 3 de Chucky est à découvrir dès le 4 octobre prochain aux États-Unis. En France, aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment. En attendant, retrouvez l'annonce pas vraiment solennelle de la poupée tueuse en tête d'article.