Chucky : le carnage continue dans la bande-annonce de la saison 2

Après avoir fait un malheur dans la première saison, la célèbre poupée tueuse sera bientôt de retour dans la suite de la série "Chucky". Lors de la Comic-Con de San Diego, Syfy a dévoilé un aperçu des prochains épisodes, qui marqueront notamment le retour de Glen et Glenda, les enfants du jouet Good Guy et de Tiffany Valentine.

Chucky : un nouveau souffle sur le petit écran

Créateur de la célèbre poupée meurtrière et scénariste de l'intégralité de la franchise originale, Don Mancini signe son premier opus en tant que réalisateur en 2004 avec Le Fils de Chucky. Depuis, l'auteur s'est retrouvé aux commandes de deux autres longs-métrages, La Malédiction de Chucky et Le Retour de Chucky, qui ont notamment introduit le personnage de Nica (Fiona Dourif).

Alors que la sortie du reboot Child's Play : La Poupée du mal laissait craindre la mort du jouet original Good Guy doublé par Brad Dourif, Don Mancini est parvenu à lui donner un avenir, et surtout de nouvelles proies, sur le petit écran. Diffusée en 2021, la première saison de la série Chucky revient là où tout a commencé pour le psychopathe Charles Lee Ray, dans la bourgade d'Hackensack.

Chucky ©Syfy

Le tueur miniature vient perturber l'existence du jeune Jack Wheeler (Zackary Arthur). Alors que l'adolescent est endeuillé par la disparition de sa mère, il doit en plus faire face à la cruauté de la poupée, qui décime tout son entourage. Avec ses proches Devon (Bjorgvin Arnarson) et Lexy (Alyvia Alyn Lind), il met tout en oeuvre pour stopper le massacre. En parallèle, de vieilles connaissances du jouet possédé comme Andy Barclay (Alex Vincent) et Kyle (Christine Elise) le traquent sans relâche. De son côté, Chucky peut évidemment compter sur le soutien de Tiffany Valentine (Jennifer Tilly), toujours aussi dérangée que lui.

Don Mancini convoque d'autres personnages célèbres

ATTENTION, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

La fin de la première saison réussie (retrouvez notre critique et notre interview de Jennifer Tilly) n'est pas réjouissante pour tous les personnages. La pauvre Nica se réveille démembrée par Tiffany Valentine, désireuse de pouvoir être toujours aux côtés de la jeune femme et inquiète à l'idée de la voir s'échapper. Jack, Devon et Lexy pleurent de nombreuses disparitions. Quant à Chucky, tout va pour le mieux pour lui, puisque son âme est désormais répartie entre des dizaines de poupées.

Lors de la Comic-Con de San Diego, qui s'est déroulée entre le 21 et le 24 juillet dernier, Syfy a dévoilé la bande-annonce (à découvrir en tête d'article) de la suite de la série. Une deuxième saison où le trio principal est encore traumatisé par les événements auxquels il a survécu. Tiffany se réjouit quant à elle de profiter à chaque instant de Nica, qui semble nettement moins emballée par la situation. Elle est également heureuse de retrouver ses enfants Glen et Glenda, de retour après Le Fils de Chucky. Quant au jouet tueur, il n'a qu'une hâte : reprendre son activité principale.

L'humour irrévérencieux de l'univers est toujours présent sur ces images, qui devraient ravir les fans de la saga. Aux États-Unis, la saison 2 de Chucky débutera le 5 octobre 2022 sur Syfy. En France, aucune date de diffusion n'a été annoncée pour le moment. La saison 1 est en tout cas disponible sur Salto.