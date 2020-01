Confederate : le projet controversé des créateurs de Game of Thrones annulé

Vous avez aimé ? Partagez :

David Benioff et D.B. Weiss, les créateurs de « Game of Thrones », avaient un nouveau projet chez HBO. Décriée pour son sujet sulfureux, « Confederate » ne fera pas davantage parler davantage d’elle car elle est officiellement annulée. Le duo se concentre maintenant entièrement sur son alliance avec Netflix.

L’après-Game of Thrones s’annonçait prometteur pour David Benioff et D.B. Weiss. Le duo avait été sollicité par Lucasfilm pour mener une nouvelle trilogie Star Wars. On a finalement appris que cette option était abandonnée car les deux hommes n’avaient pas le temps. Ils développaient, aussi, depuis des années, la série Confederate. Ce projet at suscité la controverse à cause de son sujet. En effet, cette uchronie redessinait l’Histoire des USA pour modifier le déroulement de la guerre de Sécession. Contrairement à ce qui s’est passé, la série narrait la victoire des États confédérés américains. Un événement qui provoquait alors la légalisation de l’esclavage. Un tel concept a forcément déclenché une polémique mais, malgré le peu de nouvelles sur le sujet, HBO ne voulait pas lâcher le morceau.

Confederate, l’autre projet avorté de Benioff et Weiss

Disparue de la circulation, la série était dans un état impossible à définir et il est temps de ne plus se préoccuper de son cas puisqu’elle vient d’être purement annulée. TVLine rapporte que Casey Bloys, boss d’HBO, a déclaré que le show ne se ferait pas. Pas de grandes explications données pour justifier l’annulation mais, comme pour la trilogie Star Wars abandonnée, le deal avec Netflix doit en être la cause principale. Benioff et Weiss ont signé en août 2019 avec la plateforme pour créer des séries et des films, contre la modique somme de 200 millions de dollars. La firme américaine espère qu’ils sauront reproduire un succès similaire à Game of Thrones, bien que rien ne soit encore clair sur ce qu’ils préparent. Ils auront maintenant tout le temps pour s’y consacrer, avec la disparition de tous leurs projets parallèles sur leur agenda.

Dommage pour HBO, qui avait là un objet ambitieux pour enrichir plus encore son catalogue de haute qualité. Le network dispose d’assez de ressources et de talents à employer pour continuer de garnir nos écrans de séries immanquables – cette année 2020 s’annonce encore très riche. Si doutes il doit y avoir, ils sont plus au sujet de Benioff et Weiss, qui doivent prouver, maintenant que la série-monstre Game of Thrones a pris fin, qu’ils peuvent apporter d’autres idées et explorer des univers intéressants.