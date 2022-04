The Walking Dead : gros coup dur pour le spin-off sur Carol et Daryl

Conscient de la popularité des personnages de Carol et Daryl dans "The Walking Dead", AMC a décidé il y a de longs mois de lancer un spin-off sur eux. Mais alors que celui-ci entrera bientôt en tournage, il vient de subir un gros coup dur, en perdant l’un de ses deux principaux interprètes.

Melissa McBride quitte le projet de spin-off sur Carol et Daryl

Lancée en 2010, The Walking Dead a rapidement cartonné, fascinant un large public dans le monde. Au point d’avoir droit à de nombreuses autres saisons. Les fans pourront d’ailleurs bientôt découvrir le dénouement de la onzième et dernière. Le succès du show a même été tel que des spin-offs ont aussi été mis en développement. Fear the Walking Dead et World Beyond ont déjà été lancés. Et d’autres projets sont en préparation.

AMC, la chaîne qui diffuse The Walking Dead aux États-Unis, nous réserve un film sur le personnage de Rick Grimes et une série sur Maggie et Negan, intitulée Isle of the Dead. La chaîne a aussi prévu une autre série spin-off sur les personnages de Daryl et Carol. Mais le projet vient de prendre un sacré coup sur la tête. AMC vient ainsi d’annoncer (via Variety) que Melissa McBride, l’interprète de Carol, ne serait finalement pas de la partie.

Carol pourrait revenir dans le futur

Pour justifier cette nouvelle, la chaîne américaine a révélé que l’actrice ne pouvait pas, à l’heure actuelle, aller vivre en Europe, où le tournage de la série aura lieu cet été. Mais AMC a laissé la porte ouverte à un possible retour de McBride à l’avenir :

Nous savons que les fans seront déçus d’apprendre cette nouvelle, mais l’univers de The Walking Dead continue de grandir et de s’étendre de façon intéressante, et nous espérons vraiment revoir Carol dans un futur proche.

Carol Peletier (Melissa McBride) - The Walking Dead © Jace Downs/AMC

McBride n’a donc peut-être pas dit adieu à Carol, devenue si populaire auprès des spectateurs. Mais à moins qu’un autre personnage ne vienne la remplacer, ou une autre actrice (peu probable), la série spin-off devrait donc être centrée uniquement sur Daryl. La sortie du show est attendue pour 2023. En attendant, les fans de l’univers The Waking Dead auront de quoi faire.

L’univers The Walking Dead est loin d’avoir tiré sa révérence

Les acteurs de la série principale lui ont récemment dit adieu, puisque le tournage de la saison 11 s’est achevé. Il ne reste plus que la dernière partie de cet ultime chapitre à découvrir. On ne sait pas encore quand les épisodes sortiront, mais AMC ne devrait pas tarder à dévoiler la date de diffusion.

The Walking Dead © AMC

Quant aux spin-offs, la septième saison de Fear the Walking Dead est toujours en cours, et une huitième suivra ensuite. Autre série dérivée en préparation, Isle of the Dead est elle attendue pour 2023. Enfin, le film sur Rick Grimes n’a pas encore de date de sortie. À l’annonce du projet, en 2018, ce sont d'ailleurs plusieurs longs-métrages sur le personnage joué par Andrew Lincoln qui étaient prévus. Mais on attend encore d’avoir des nouvelles de ces projets.