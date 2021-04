Demain nous appartient : Catherine Jacob rejoint le casting de la série TF1

Le feuilleton quotidien "Demain nous appartient", diffusé sur TF1, agrandit son casting et offre une place à la talentueuse Catherine Jacob. Quel personnage interprétera t-elle ?

Demain nous appartient : le feuilleton accueille une personnalité bien connue

Le feuilleton quotidien Demain nous appartient réserve de belles intrigues aux fans. En effet, en ce moment, le casting de la série se renouvelle. Ces derniers mois, les audiences du feuilleton ont été à la baisse. La production souhaite donc redynamiser le programme et cela passe donc par quelques changements.

Linda Hardy, l'interprète de Clémentine, vient tout juste d'annoncer son départ, tandis que Patrick Guérineau, la star de Camping Paradis, arrive dans le programme. Ce dernier n'arrive pas seul, puisque la célèbre Catherine Jacob, figure bien connue du grand public, sera elle aussi de la partie.

Catherine Jacob © KCS

Actrice très appréciée des français, elle a joué dans de nombreuses comédies devenue cultes, notamment La vie est un long fleuve tranquille, Tatie Danielle, ou encore Dikkenek. Catherine Jacob est également présente sur le petit écran depuis de longues années, récemment elle est apparue dans des séries policières comme Mongeville ou Cassandre, mais aussi dans Les copains d'abord.

Le docteur William Daunier à de la visite

Plusieurs arrivées sont prévues à Sète donc, et il semblerait que le docteur William Daunier (Kamel Belghazi) soit l'heureux élu pour recevoir tout ce petit monde. Effectivement, Patrick Guérnieau annonçait récemment qu'il allait interpréter Etienne, le beau-frère de ce dernier. La famille a dû se faire passer le mot, puisque Catherine Jacob incarnera la mère du médecin dans les futurs épisodes de Demain nous appartient. Actuellement en tournage à Sète, les intrigues à venir pourraient donc s'articuler autour de ce cercle familial.

Pour le moment, William et sa femme Aurore (Julie Debazac) essaient de tourner la page, suite à de terribles évènements, en s'installant dans une nouvelle maison. Ils quittent leur petit appartement, pour s'installer dans une grande villa avec piscine. Ce sera beaucoup plus confortable pour accueillir du monde justement !

Leurs deux filles, interprétées par Emma Smet et Louvia Bachelier, feront donc prochainement la connaissance de leur oncle, ainsi que leur grand-mère. Une chose est sûre, la petite famille promet encore et toujours de belles surprises et de nombreux rebondissements.

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.