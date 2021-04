Demain nous appartient : une star de Camping Paradis rejoint le casting de la série

Le casting de "Demain nous appartient" s'agrandit une nouvelle fois ! C'est Patrick Guérineau, alias Xavier dans "Camping paradis" qui rejoint l'équipe du feuilleton quotidien.

Demain nous appartient : le feuilleton accueille plein de nouveaux !

Le feuilleton TF1 Demain nous appartient, diffusé quotidiennement, retrace la vie de différents habitants de Sète. Amour, famille, justice, trahisons, drames, les personnages sont confrontés à de nombreux rebondissements, tous plus surprenants les uns que les autres, pour le plus grand bonheur des fans de la série. Régulièrement, de nouveaux personnages font leur entrée dans les intrigues, que ce soit pour une simple apparition ou pour du long terme. Prochainement, c'est la star du programme Camping Paradis, Patrick Guérineau, qui intégrera le casting !

Xavier (Patrick Guérineau) - Camping Paradis © JLA Productions

Récemment, plusieurs nouveaux personnages sont arrivés à Sète. Les filles du procureur sont venues s'installer auprès de leur père. On retrouve donc la comédienne Elisa Ezzedine dans le rôle de la petite fille modèle, devenue influenceuse sur les réseaux sociaux. Il y a également le jeune Quentin, interprété par Charles Crehange, qui a marqué les dernières intrigues du feuilleton et plus récemment, le danseur Anthony Colette, est venu se glisser dans la peau d'Hadrien, le fils d'Alma.

Patrick Guérineau débarque à Sète

Le tournage des épisodes avec Patrick Guérineau vient tout juste de commencer. Le comédien abandonne donc son costume de Xavier le barman, pour se glisser dans la peau d'Etienne. Un nouveau personnage qui a déjà quelques attaches à Sète, puisqu'il est le beau-frère de William Daunier (Kamel Belghazi). Marié à la sœur de ce dernier, inconnue des téléspectateurs, il vient séjourner à Sète. Est-ce une simple visite de courtoisie ou vient-il s'installer définitivement ?

Demain nous appartient © TF1 Production

Une chose est sûre, c'est un homme simple qui aime la nature et la mer. Il se plaira forcément dans cette ville de bord de mer. Le père de famille est très à l'écoute de sa femme et de son fils, cependant, il semble s'être éloigné du reste de sa famille, qu'il ne voit plus depuis quelques années. Comment va-t-il se comporter avec William, Aurore (Julie Debazac) et ses filles ? Les fans de la série devront faire preuve de patience, avant d'avoir des réponses à toutes ces questions.

Patrick Guérineau devrait apparaître à l'écran dans Demain nous appartient, fin juin ou début juillet. En attendant, il retrouvera Laurent Ournac et toute la bande de Camping Paradis très prochainement dans de futurs épisodes inédits sur TF1.