Demain nous appartient : replay de la semaine en avance (Ep 1016 à 1020)

CinéSéries revient sur les événements marquants qui se sont déroulés cette semaine dans le feuilleton quotidien "Demain nous appartient". Alors, tromperies, disputes, amour, enquêtes, vous saurez absolument tout ce qu'il se passe à Sète. (Attention l'article contient des spoilers sur l'épisode de vendredi).

Un nouveau prof de musique

Depuis plusieurs jours les élèves du lycée Agnès Varda dans Demain nous appartient se plaignent de ne pas avoir de professeur de musique. En effet, la dernière personne engagée n'a même pas tenu deux jours. Maud est désespérée, elle en discute à haute voix lorsqu'elle prend un verre à la paillotte. Cette annonce n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, puisqu'un jeune homme prénommé Apollon compte bien se présenter pour ce poste. Il est immédiatement pris. Le nouveau prof a affaire à Mona qui a un peu de mal à se faire à ces nouvelles méthodes d'apprentissage, notamment au slam.

Hadrien se fait voler son passeport

Hadrien s'apprête à quitter Sète pour Goa, en Inde. Le jeune homme a trouvé un job de rêve. Évidemment, cette nouvelle ne plaît absolument à Sofia sa petite-copine avec qui il se dispute à ce sujet. Mais il y en a un autre qui ne voit pas ce départ d'un bon œil, c'est Jack. Le jeune homme est sous le charme du serveur et ne veut pas le voir partir. Pour cela, il demande à Nathan de voler le passeport d'Hadrien.

Ce dernier n'arrive plus à mettre la main sur ce document. Il est dans l'obligation de le refaire et de demander un nouvel acte de naissance. Alma, sa mère, n'en mène pas large. Lorsque le jeune homme reçoit son nouveau passeport, il y a quelque chose qui l'interpelle. Il découvre qu'il est né d'un père inconnu !

Laetitia est une empoisonneuse

Laetitia, la mère de Clément qui est décédé il y a peu, a pris sous son aile Jahia, la fille de ses amis. Elle est aux petits soins pour elle, lui donne des compléments alimentaires, prépare de bons plats et des tisanes. Cependant, plus les jours passent et plus la jeune fille va mal. Elle saigne du nez, a très mal au ventre et fait même un malaise. Jahia est obligée de faire un séjour à l'hôpital. Elle est prise en charge par Victoire qui voit clair dans le jeu de Laetitia. Elle avertit immédiatement la police.

Irène, la mère de la jeune fille est sous le choc, mais décide tout de même de coopérer avec la police. Lors de son dernier entretien, Laetitia avoue avoir drogué Clément. Elle explique également que le jour de sa mort elle a doublé la dose afin qu'il ne puisse pas aller au lycée, mais le jeune homme y est allé quand même. Il a fait un malaise et sa chute du haut de l'escalier lui a été fatale. Laetitia est donc bel et bien atteinte par le syndrome de Münchhausen.

Raphaëlle se rapproche de Xavier

Raphaëlle, l'ex-femme de Xavier Meffre, le procureur, est venue s'installer à Sète depuis peu dans Demain nous appartient. Elle défend la famille Roussel qui est impliquée dans l'enquête sur la mort de Clément. Son père, Sébastien, est venu lui rendre visite. Il ne voit pas d'un bon œil l'installation de sa fille dans cette ville. Cette dernière, souhaite avant tout se rapprocher de ses deux filles.

Raphaëlle en veut à son père et règle ses comptes avec lui, elle l'accuse d'avoir été un père absent et elle ne veut pas reproduire les mêmes erreurs. Elle en profite pour dîner en tête-à-tête avec Xavier, et se livre. Il la soutient et lui serre affectueusement la main. Ce geste n'a pas échappé à Chloé qui s'apprêtait à rejoindre Xavier.

Victoire fait un infarctus

Victoire est très impliquée dans l'histoire de la mort de Clément. Effectivement, c'est elle qui le prenait en charge avant le drame. Elle s'en veut de ne pas avoir découvert le secret de Laetitia plus tôt. Heureusement, elle a pu sauver Jahia à temps. C'est elle qui a mis la police sur cette voie. Depuis quelques jours, elle semble très fatiguée et malade.

Après sa journée de travail, elle sort de l'hôpital et passe un appel à George, son compagnon. Mais à ce moment-là elle se sent mal et tombe à terre. Samuel assiste à la scène et accourt immédiatement. Le médecin demande à Victoire ce qu'il ne va pas. Elle se plaint d'une douleur thoracique. Il prend son pouls et s'exclame " tu me fais un infarct' là".

Les épisodes de la série quotidienne Demain nous appartient sont diffusés tous les soirs sur TF1 à 19h10.