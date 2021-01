Dexter : la saison 9 a trouvé son méchant

La neuvième et dernière saison de "Dexter" s'est trouvée son grand méchant qui affrontera Michael C. Hall. À cette occasion, on peut en apprendre un peu plus sur cette intrigue qui devra conclure la série avec plus de réussite qu'il y a quelques années.

Une saison 9 pour se faire pardonner ?

Dexter a subi la même trajectoire que pas mal d'autres séries en voyant son intérêt se déliter sur la longueur. On peut estimer que la saison 5 est celle à partir de laquelle tout a commencé à se casser la figure. Sachant qu'il y a eu huit saisons au total, ça fait un sacré morceau qui n'apporte pas satisfaction. Les fans ont encore plus été révoltés par la fin de l'histoire, qui a eu la mauvaise idée de laisser en suspens le destin du personnage principal. Ce dernier est Dexter, un homme instable depuis son enfance. Devenu plus grand, il est entré dans la police mais ses soucis mentaux n'ont pas disparu pour autant. Afin de laisser libre court à ses pulsions meurtrières, il va s'en prendre à des criminels qui passent entre les mailles du filet de la justice. De par son emploi, il se retrouve donc à travailler sur les crimes qu'il commet.

Dexter ©Showtime

Un postulat de départ vraiment intéressant, qui aura été mené d'une main de maître pendant la première partie de la série. Michael C. Hall excellait dans le rôle principal et il avouait dernièrement n'avoir pas du tout apprécié la fin de saison 8. Heureusement pour lui (et pour nous), Showtime a décidé de se racheter en officialisant une neuvième saison. Elle devra cette fois apporter une conclusion convenable, sans pour autant zapper ce qui a été fait avant. Le retour de Clyde Phillips comme showrunner sert de caution pour nous donner confiance en ce projet risqué. C'est lui qui était derrière la série lors des premières saisons.

Dexter a trouvé son adversaire

Le scénario va se dérouler environ 10 ans après la fuite de Dexter dans l'Oregon. Suite à la mort de sa sœur, le protagoniste a décidé de débuter une vie dans un autre état des États-Unis, sous une nouvelle identité. Devenu bûcheron, il aspire à laisser derrière lui tout ce qu'on a vu dans la série. Il va cependant se prendre un retour de flamme et devra assumer qui il est. On n'en savait guère plus sur les tenants et aboutissants du scénario mais on peut désormais en apprendre davantage avec l'arrivée de Clancy Brown au casting. Cet acteur qui a une vraie gueule de cinéma est injustement sous-exploité à nos yeux. Tout le monde se souvient de ses apparitions cultes dans Starship Troopers en instructeur aboyeur.

Starship Troopers ©Gaumont Buena Vista International

Il décroche dans Dexter le rôle du grand méchant ! Nul doute qu'il va exceller dans cette position. Il campera Kurt Caldwell, un homme avec du pouvoir qui s'est imposé comme le maire de la petite ville d'Iron Lake. Grâce à sa puissance financière et son influence, tous les habitants du coin savent qui il est. À savoir un type qu'il vaut mieux ne pas embêter. On ne sait pas exactement comment il va se retrouver à affronter Dexter mais les deux hommes risquent d'avoir un différent qui va forcément faire couler du sang. À voir comment cette intrigue va réussir à exploiter les travers de l'anti-héros principal et si des personnages déjà connus vont revenir malgré le changement de cadre. Dans tous les cas, on signe de suite pour avoir Clancy Brown en méchant !

Dexter reviendra pour 10 épisodes durant la dernière partie de cette année 2021, à une date qui reste à déterminer.