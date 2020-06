Doom Patrol : la bande-annonce de la saison 2 est là !

HBO Max a enfin dévoilé une bande-annonce pour la saison 2 de "Doom Patrol". La série du DC Universe sera diffusée en même temps sur la nouvelle plateforme de Warner Media récemment lancée aux Etats-Unis, et sur celle réservée aux programmes DC.

On ne le dira jamais assez, mais Doom Patrol est actuellement une des meilleures séries super-héroïques, et peut une des meilleures séries tout court. La première saison a permis de présenter les différents personnages : Robotman, Negative Man, Crazy Jane, Elasti-Woman et Cyborg. Ensemble, ils forment une véritable famille dysfonctionnelle. Car tous disposent de pouvoirs qu'ils considèrent comme un handicap et avec lesquels ils ne parviennent pas à vivre. Mais après moult aventures, chacun règle au fil des épisodes ses problèmes personnels, et accepte de s'unir pour venir en aide à Niles, le professeur qui les a recueilli.

La Doom Patrol réunie pour retrouver Dorothy

Si la fin de la saison 1 était marquée par l'affrontement contre Mr Nobody, la seconde va se concentrer sur la fille de Niles. Comme on peut le voir dans la bande-annonce de cette saison 2 de Doom Patrol, enfin dévoilée par HBO Max, la jeune Dorothy Spinner s'avère particulièrement dangereuse. Car comme dans les comics, elle devrait avoir la capacité de donner vie à des créatures imaginaires. Niles en appelle donc à l'équipe pour la retrouver et la calmer avant qu'elle ne "lâche l'enfer sur terre".

Avec cette saison 2, Doom Patrol devrait donc se montrer encore plus créative. On retrouve déjà dans cette vidéo promotionnelle les ruptures de ton de la série. En effet, la bande-annonce se construit en deux temps, d'abord la partie dramatique et tendue avec Dorothy, puis une partie plus joyeuse avec le groupe qui est parvenu à s'entendre.

Dans tous les cas, il semblerait que l'attente entre les deux saisons n'aura pas été vaine. On a évidemment hâte de pouvoir découvrir une nouvelle salve d'épisodes de Doom Patrol. Aux Etats-Unis, la saison 2 débutera le 25 juin. En France, aucune date n'est encore annoncée.