Doom Patrol : une date pour la saison 2 de la série DC

La "Doom Patrol" est bientôt de retour ! Le compte Twitter de la série a dévoilé la date de diffusion aux Etats-Unis de la saison 2 de la série DC. Une annonce accompagnée d'un changement de diffuseur...

En début d'année 2019 la plateforme américaine DC Universe lançait sa seconde série originale avec Doom Patrol. Le show arrivait après la prometteuse Titans et trouvait aussitôt un intérêt en proposant un style assez différent. Par sa personnalité notable, Doom Patrol a convaincu (voir notre critique de la saison 1) et c'est assez logiquement que DC a renouvelé la série pour une saison 2.

Doom Patrol revient... Mais sur HBO Max !

Sauf qu'un an après, on n'avait encore assez peu d'informations sur cette seconde saison, si ce n'est la venue d'une actrice pour jouer la fille de Chief. Et ce n'est finalement qu'aujourd'hui, au milieu du mois de mai, qu'enfin une date de diffusion nous est annoncée via le compte Twitter de la série.

C'est donc à partir du 25 juin que la team de Doom Patrol fera son retour. Cependant, la surprise pour les Américains est que cela se passera sur HBO Max, la plateforme de Warner. On ne sait pas si DC Universe proposera également le show (probablement) à ses abonnés au même moment, mais il semble bien qu'avec l'arrivée de HBO Max, DC Universe n'aura plus vraiment d'utilité. D'autant qu'avant cela (le 18 mai), c'est la nouvelle série DC Stargirl qui sera proposée aux Etats-Unis à la fois sur le DC Universe et sur la chaîne CW.

Une décision plutôt logique puisque DC Universe n'a jamais vraiment décollé en Amérique. Mais surtout, la présence de la saison 2 de Doom Patrol sur HBO Max pourra aider cette nouvelle plateforme pour son lancement (prévu aux Etats-Unis le 27 mai). Pour la France, il va falloir se montrer encore patient. La saison 1 avait été diffusée en octobre dernier sur SyFy. Mais rien n'a encore été annoncé pour la saison 2. On pourra tout de même se consoler dans les prochains jours puisque, à un peu plus d'un mois du début de Doom Patrol saison 2, un trailer ne devrait plus tarder à être mis en ligne.