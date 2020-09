Emily in Paris : découvrez le teaser de la série Netflix avec Lily Collins

Netflix vient de dévoiler un teaser pour sa prochaine série, "Emily in Paris". Créée par le papa de "Sex and the City" et portée par Lily Collins, elle débarquera le 2 octobre prochain sur la plateforme de streaming.

L’intrigue d’Emily in Paris

L’histoire d’Emily in Paris est centrée sur Emily Cooper, une jeune Américaine d’une vingtaine d’années originaire du Midwest, qui se retrouve propulsée dans la capitale française après avoir reçu une proposition d’emploi inattendue. Embauchée par une agence de marketing en proie à des difficultés, la jeune femme va devoir y apporter un point de vue américain pour la relancer. Mais Emily va devoir encaisser le choc culturel et s’adapter à la vie parisienne en jonglant entre sa nouvelle carrière, ses nouveaux amis et sa vie amoureuse.

Emily in Paris est la nouvelle série de Darren Star, le scénariste connu pour avoir créé Sex and the City. C’est Lily Collins qui a été choisie pour prêter ses traits au personnage principale du show Netflix. La jeune actrice sera pour la plupart entourée de comédiens français, puisque la série a été principalement tournée dans la capitale. Ashley Park y jouera quand même l’une des amies de la principale protagoniste, Mindy. Pour le reste, on pourra entre autres y voir William Abadie, Philippine Leroy-Beaulieu, Lucas Bravo, Camille Razat ou encore Bruno Gouery.

Lily Collins découvre Paris dans les premières images d’Emily in Paris

La principale protagoniste d’Emily in Paris se montre émerveillée par sa nouvelle vie dans le teaser de la série dévoilé par Netflix. La jeune femme découvre la capitale française avec un enthousiasme débordant. Mais l’intégration ne semble pas se passer tout à fait comme prévu, à en croire la réaction de ses collègues dans l’un des passages du trailer. Ce qui ne semble pas décontenancer Emily, bien décidée à profiter de tous les aspects de sa nouvelle vie dans la capitale.

On découvre aussi dans le teaser le personnage de Mindy, joué par Ashley Park. Si on ne la voit que brièvement, on peut deviner qu’elle devrait être l’une des meilleures amies d’Emily, et que cette dernière pourra compter sur elle lorsqu’elle en aura besoin. Les premières images au ton coloré teasent aussi les différentes relations amoureuses du personnage principal. On devrait donc retrouver dans Emily in Paris une atmosphère qui devrait logiquement rappeler celle de la série phare de son créateur.

Emily in Paris et de nombreux films à venir pour Lily Collins

Lily Collins est actuellement très occupée. Outre son rôle dans Emily in Paris, on pourra bientôt la retrouver dans un format différent, puisqu’elle est attendue dans pas moins de cinq films. On pourra d’abord la voir dans le thriller Inheritance, dans lequel elle donne la réplique à Simon Pegg et Connie Nielsen. Alors qu’il est déjà sorti aux États-Unis, on ne sait pas encore quand on pourra le découvrir en France. Elle sera aussi à l’affiche des drames Halo of Stars et The Cradle. Ces deux films sont actuellement en post-production, et n’ont pas encore de date de sortie. Elle est aussi attendue à l’affiche du thriller Gilded Rage, le biopic sur l’histoire vraie de Thomas Gilbert Jr. Celui-ci est toujours en pré-production, et n’a donc pas non plus de date de sortie.

Mais surtout, on pourra bientôt voir Collins dans l’un des films les plus attendus de l’année. David Fincher signera bientôt son retour avec Mank, son film centré sur Herman J. Mankiewicz autour de la création de Citizen Kane. Et l’actrice britannico-américaine y joue Rita Alexander, la secrétaire du célèbre scénariste, face à Gary Oldman. Mank n’aura pas le droit à une sortie en salles, et sortira sur Netflix le mois prochain.