Emily in Paris : le créateur de la série promet moins de clichés dans la saison 2

"Emily in Paris" sera prochainement de retour pour une saison 2. Le créateur de la série s’est exprimé sur cette suite. Et il a notamment promis qu’on y verrait moins de clichés sur la capitale française et ses habitants que dans la première saison.

Emily in Paris, la vie à Paris vue par une jeune Américaine

Lancée sur Netflix l’année dernière, Emily in Paris suit l’arrivée à Paris d’Emily Cooper, une jeune américaine. Après avoir accepté un travail dans la capitale, elle y débarque avec pour mission d’aider une agence de marketing qui connaît des difficultés. Pour cela, sa tâche est d’y apporter un point de vue américain qui pourrait s’avérer salvateur.

Emily in Paris est la dernière création de Darren Star, le scénariste qui a imaginé la série culte Sex and the City. C’est Lily Collins qui y interprète la principale protagoniste. Autour d’elle, Ashley Park joue Mindy, sa nouvelle amie dont elle fait la connaissance peu après son arrivée en France, et Lucas Bravo joue son voisin. Du côté de son nouveau travail, Philippine Leroy-Beaulieu prête ses traits à sa nouvelle patronne tandis que Samuel Arnold et Bruno Gouery incarnent deux des collègues de la jeune femme.

Emily in Paris © Netflix

Des clichés volontaires dans la saison 1

Emily in Paris a cartonné lors de sa mise en ligne sur Netflix, en octobre 2020. En seulement quelques semaines, 58 millions d’abonnés l’avaient déjà découverte. Elle est ainsi tout simplement devenue la comédie la plus regardée de l’année 2020 sur la plateforme de streaming. Mais la sortie du show s’est aussi accompagnée de vives critiques. En cause, les nombreux clichés sur Paris et ses habitants, et la culture française plus généralement.

Darren Star a été interrogé sur le sujet par Variety. Il a d'abord confié avoir bien pris conscience de ses critiques. Et a tenu à mettre les choses au point sur ce qui était un choix totalement conscient. Il a ainsi précisé que les nombreux clichés sur la culture française vus dans la saison 1 étaient volontaires. Le but était de montrer la vie à Paris à travers les yeux d’une jeune Américaine qui n’y avait jamais mis les pieds avant :

Je pense que quand on va à Paris pour la première fois, on est submergé par la beauté de la ville et c’est ce qu’on voit. Peut-être que beaucoup d’abonnés qui ont vécu à Paris pendant longtemps n’ont pas vraiment compris que ces clichés sont montrés à travers les yeux d’un personnage qui découvre la ville pour la première fois. C’est comme ça qu’elle le percevait – elle était vraiment frappée par la beauté autour d’elle.

Emily Cooper (Lily Collins) - Emily in Paris © Netflix

Une Emily plus intégrée dans le deuxième chapitre

Star a ensuite promis que l’évolution du personnage veut naturellement dire que la saison 2 sera différente sur ce point. On devrait donc y voir moins de clichés :

Elle va commencer à s’imprégner des aspects quotidiens de la vie en France. La première saison ne couvrait pas une longue période. Maintenant, elle va un peu plus adopter la ville. Quand elle est arrivée, elle a un peu eu droit à beaucoup de libertés au début et je ne pense pas que ce sera aussi facile pour elle dans la deuxième saison. Je pense qu’elle sera plus intégrée, du point de vue de sa vie à Paris et de son apprentissage de la langue.

Au-delà d’évoquer ces clichés, Star a donné quelques détails sur la suite du show. Il a révélé que l’on peut s’attendre à y voir de nombreuses « intrigues inattendues » pour Emily. Il précise : « il y a eu un twist qu’elle n’a pas vu venir à la fin de la saison 1, et il va avoir de grosses répercussions sur la saison 2. » Pour rappel, le tournage du deuxième chapitre d’Emily in Paris vient de débuter. On ne connaît pas encore sa date de sortie, mais on peut espérer pouvoir le découvrir début 2022.