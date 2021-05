Emily in Paris saison 2 : Netflix annonce le début du tournage en vidéo

Emily Cooper sera prochainement de retour pour de nouvelles péripéties dans la capitale française. Netflix vient d’annoncer le début du tournage imminent de la deuxième saison de "Emily in Paris".

Emily in Paris, quand une Américaine déménage à Paris

L’année dernière, Darren Star a dévoilé sa nouvelle création, Emily in Paris. Connu pour avoir imaginé la cultissime Sex and the City, il nous a cette fois proposé un voyage à Paris à travers les yeux d'Emily Cooper, une Américaine récemment arrivée dans la capitale française pour y travailler. Si elle est heureuse dans son travail, elle reçoit bientôt une offre qu’elle ne peut pas refuser lorsque sa patronne se voit elle-même contrainte de la décliner. Emily se retrouve bientôt propulsée à Paris, lieu où elle a toujours rêvé de vivre. Son travail est d’aider une agence de marketing qui connaît quelques difficultés en y apportant un point de vue américain pour la relancer.

Emily in Paris ©Netflix

C’est Lily Collins qui interprète la principale protagoniste dans Emily in Paris. Ashley Park y joue Mindy, sa nouvelle amie, tandis que Lucas Bravo y incarne Gabriel, son voisin. À la sortie de la première saison sur Netflix, en octobre dernier, les retours ont été particulièrement polarisants. Certains ont adoré la série tandis que d’autres l’ont vivement critiquée. Quoi qu’il en soit, ses résultats d’audience ont encouragés la plateforme de streaming à lancer une suite assez rapidement. Et la production de celle-ci va bientôt débuter.

Les acteurs annoncent le début du tournage

Le géant du streaming vient d’annoncer le départ imminent de la production du nouveau chapitre d’Emily in Paris. Et la plateforme a choisi d’employer une de ses tactiques courantes pour annoncer le début du tournage de la saison 2. Elle vient ainsi de mettre en ligne sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle on peut voir les acteurs de la série annoncer eux-mêmes leur retour sur les plateaux.

Lily Collins, Ashley Park, Lucas Bravo, William Abadie, Samuel Arnold, Philippine Leroy-Beaulieu, Bruno Gouery, et Camille Razat annoncent ainsi qu’ils se retrouveront bientôt pour se donner de nouveau la réplique. Certains d’entre eux sont déjà réunis et semblent avoir déjà débuté les prises de vues de cette nouvelle saison. Si on ne sait pas encore quelles régions Emily visitera au cours de ses prochaines aventures, la série devrait poursuivre sur sa lancée et proposer aux abonnés Netflix de découvrir d’autres endroits de Paris. Gouery promet ainsi que l'on pourra y voir encore plus de paysages de la capitale.

Qu'attendre de la saison ? ?

La deuxième saison d’Emily in Paris devra répondre à plusieurs questions laissées en suspens à la fin du premier chapitre. Celui-ci s’est terminé sur une fin ouverte et on attend impatiemment de découvrir ce que nous réserve Darren Stark pour la suite. Pour plus de détails sur ce que l’on est en droit d’attendre de la nouvelle saison, vous pouvez consulter l’article que nous avions consacré à la question, à l’époque de l’annonce officielle du lancement de la saison 2.

Le deuxième chapitre d’Emily in Paris n’a pas encore de date de sortie. Mais si son tournage se déroule bien, on peut espérer pouvoir le découvrir lors de la première moitié de 2022, soit environ un an et demi après la mise en ligne de la première saison.