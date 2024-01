Emily in Paris saison 4 : la nouvelle que tous les fans attendaient

Emily Cooper est enfin de retour ! Le tournage de la très attendue saison 4 d'"Emily in Paris" est sur le point de débuter en France. Ces nouveaux épisodes devront répondre à de nombreuses interrogations laissées en suspend...

Emily in Paris : c'est parti pour la saison 4 !

Plus d'un an après la diffusion de la saison 3 d'Emily in Paris, la suite des aventures de la plus parisienne des américaines avance enfin ! Netflix a en effet fait savoir, en postant une image de Lily Collins, que la saison 4 était enfin en production. Sur la photo, on peut en effet découvrir l'interprète d'Emily Cooper avec le script du premier épisode de cette nouvelle saison entre les mains pour une lecture avec le reste de l'équipe. Les prises de vues devraient donc commencer très prochainement dans la capitale française, et sûrement ailleurs en Europe (Rome avait notamment été évoquée, certainement pour une escapade romantique).

L'arrivée prochaine des Jeux Olympiques à Paris ne laisse qu'une fenêtre de tir assez courte pour mettre en boîte toutes les scènes se déroulant dans la capitale. Celles en studio ont été délocalisées aux Studios de la Montjoie, car la Cité du Cinéma (où ont été tournées les trois premières saisons) est déjà occupée par les équipes de JO.

Une saison attendue avec impatience

La saison 3 d'Emily in Paris s'était terminée avec fracas pour notre chère Emily. En effet, alors qu'elle était en train de célébrer l'union entre Gabriel et Camille, cette dernière a finalement planté son futur mari durant la cérémonie, car toujours persuadée que Gabriel était amoureux d'Emily. Blessé, Alfie avait également préféré partir du Château de Lalisse.

Le dernier épisode s'était terminé sur une révélation qui pourrait encore entraver la relation entre Emily et Gabriel : ce dernier apprenait en effet à Emily que Camille était enceinte. Les fans attendent désormais de savoir quelle sera la suite de ce triangle amoureux qui ne cesse de se chercher depuis la première saison. Emily et Gabriel se mettront-ils enfin en couple ? Alfie va-t-il revenir pour essayer de reconquérir Emily ? Les réponses devraient arriver prochainement !

À l'heure actuelle, Netflix n'a pas encore communiqué sur la date de sortie de la saison 4 d'Emily in Paris, mais on espère qu'elle arrivera d'ici au dernier trimestre de cette année 2024.