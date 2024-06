Emily in Paris : premières images de la saison 4 avec des révélations importantes

Les nouveaux épisodes d’"Emily in Paris" commenceront à être diffusés cet été. Netflix vient d’en dévoiler les premières photos. Attention car cet article contient des spoilers sur la troisième saison ainsi que sur certains éléments de l’intrigue de la quatrième !

Emily in Paris bientôt de retour

Cela fait désormais un an et demi que la troisième saison d’Emily in Paris a été diffusée. Celle-ci s’est terminée sur un gros cliffhanger. Camille a choqué tout le monde en décidant d’annuler au dernier moment son mariage avec Gabriel, avant que l’on apprenne que la jeune femme est enceinte. Les fans attendent donc très impatiemment de découvrir les retombées de ces deux gros événements pour les personnages de la série. L’attente a été prolongée puisque le tournage de la saison 4 du show a été repoussé. Malgré cela, la sortie des nouveaux épisodes se rapproche désormais. Et via un article sur son site officiel, Netflix vient même de lâcher les premières images de cette suite.

De nouvelles destinations et un hiver parisien sur les premières photos

Le géant du streaming a été généreux sur les premiers visuels de la nouvelle saison d’Emily in Paris. Il a ainsi partagé pas moins de douze photos sur les différents personnages principaux de la série. On retrouve ainsi Emily, Gabriel, Alfie, Antoine, Sylvie, Mindy, Camille, Luc et Julien dans différents décors. Des images à découvrir en cliquant sur la galerie ci-dessous :



Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix Emily in Paris © Stephanie Branchu/Netflix

Pour rappel, Lily Collins avait révélé en février 2023 que son personnage ferait un tour par Rome dans cette nouvelle saison. Et ce n’est pas le seul nouvel endroit qu’Emily visitera. Dans l’article partagé par Netflix, le créateur du show, Darren Star, promet que la jeune femme ira aussi découvrir les Alpes. On la verra également pour la première fois au cœur de l’hiver parisien, alors que les précédentes saisons s’étaient surtout déroulées en été.

Une sortie en deux parties

Selon Darren Star, les changements de décors ne seront pas les seules nouveautés de la saison 4 d’Emily in Paris. De nouveaux personnages seront également introduits dans ces épisodes. Il faudra attendre encore quelques mois pour les rencontrer. Comme il a pris l’habitude de le faire régulièrement, Netflix a décidé de diviser la sortie du quatrième chapitre de la série en deux parties (ce qui agace les abonnés). Les cinq premiers épisodes arriveront le 15 août prochain. Quant aux suivants, ils seront à découvrir à partir du 12 septembre sur la plateforme.

