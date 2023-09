Emma Roberts s’excuse après avoir eu un comportement problématique sur un tournage

Lors du tournage de "American Horror Story : 1984" (2019), Emma Roberts aurait eu un comportement problématique avec l'actrice Angelica Ross qui l'accuse de transphobie. L'actrice s'est depuis excusée pour son attitude.

Emma Roberts, la star d'American Horror Story accusée de transphobie

Quand elle ne participe pas à des gentilles comédies romantiques comme Holidate (2020, sur Netflix), Emma Roberts fait notamment dans l'horreur. La nièce de Julia Roberts a joué dans plusieurs saisons de la série anthologique American Horror Story. Depuis la saison 3 (2013), et généralement dans un des rôles principaux.

D'ailleurs, elle est encore au casting du show pour la sixième fois avec American Horror Story: Delicate qui débute à peine sa diffusion aux États-Unis.

Emma Roberts - American Horror Story 1984 ©FX

Nul doute que la comédienne se serait bien passée des révélations d'Angelica Ross, sa collègue durant la saison American Horror Story : 1984 (2019). L'actrice s'est en effet exprimée sur son expérience avec Emma Roberts lors d'un live sur Instagram. Elle y raconte le comportement toxique et problématique de sa co-star lors du tournage.

D'après elle, toutes les deux auraient été en conflit. Jusqu'au jour où Emma Roberts serait allée voir un des réalisateurs de cette saison pour lui dire qu'Angelica Ross était "méchante". Ce à quoi le metteur en scène aurait répondu : "Très bien mesdames, ça suffit". Emma Roberts aurait alors renchéri en regardant Angelica Ross, une femme trans, et en disant : "Tu ne veux pas plutôt dire madame ?".

Angelica Ross décrit un environnement toxique sur le plateau

Un sous-entendu transphobe assez clair et qui a laissé Angelica Ross sous le choc. L'actrice s'est alors empêchée de réagir, estimant que sinon elle deviendrait le problème.

Si je dis quelque chose, c'est moi qui deviendra le problème. Je le sais parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé de ce qu'elle faisait et cela a eu des répercussions. Mais pas sur elle !

Angelica Ross - American Horro Story 1984 ©FX

Angelica Ross a été surprise de l'attitude d'Emma Roberts, car la comédienne aurait eu au début du tournage un comportement très amical. Notamment, elle aurait signalé la présence d'un technicien avec des t-shirts portant des messages pouvant être considérés comme raciste.

Mais par la suite, l'actrice aurait instauré un environnement toxique sur le plateau en "retournant le cerveau de tout le monde". Et elle aurait aussi eu des propos dérangeant en faisant des blagues sur les violences conjugales et en référence à sa relation avec Evan Peters, marquée par des violences mutuelles et une arrestation d'Emma Roberts en 2014 après avoir frappé son compagnon.

Les excuses immédiates d'Emma Roberts

Suite à ces révélations, Emma Roberts n'a pas tardé à réagir. Pas en publiant une vidéo d'excuse au fin fond de son jardin comme on a pu le voir de la part de certaines célébrités dernièrement, mais en appelant directement la principale concernée. Angelica Ross a en effet révélé quelques heures plus tard que son ancienne collègue lui aurait présenté ses excuses.

Emma Roberts aurait alors reconnu son comportement et admit "ne pas avoir été une alliée". Elle aurait enfin fait part de son désir de soutenir des causes de justice sociale. Angelica Ross semble désormais attendre de la voir passer des paroles aux actes.

Pour rappel, outre la nouvelle saison d'American Horror Story, diffusée en France sur Canal + Séries à partir du 22 septembre 2023, Emma Roberts est attendu dans un autre gros projet avec le film Madame Web, tiré de l'univers Marvel.