Margot Robbie aurait pu jouer dans cette série horrifique culte

Avant d'être la star de cinéma qu'on connaît, Margot Robbie a passé un casting pour jouer dans la série horrifique "American Horror Story". L'actrice avait impressionné, sans pour autant obtenir le rôle.

Margot Robbie, la star du moment

Margot Robbie est actuellement au sommet de son art avec Barbie, le film de Greta Gerwig qui est récemment devenu le plus gros succès du studio Warner Bros. Mais avant cela, la comédienne avait déjà enchaîné plusieurs succès. Dernièrement, il y a eu Babylon qui n'a pas trouvé son public, mais a été très bien reçu par la presse. Et avant, on pourrait évoquer Once Upon a Time… in Hollywood (2019) de Quentin Tarantino avec lequel la comédienne a marqué les esprits.

Margot Robbie - Barbie ©Warner Bros.

Dès lors, il semble évident qu'aujourd'hui la comédienne a la possibilité de choisir les projets qui l'intéresse. Tout cela grâce en grande partie à sa révélation dans Le Loup de Wall Street (2013) de Martin Scorsese. Mais avant de donner la réplique à Leonardo DiCaprio, la comédienne aurait pu se concentrer sur le petit écran. Elle avait débuté sa carrière en Australie dans le soap opera Les Voisins. Puis avait tenu un rôle dans Pan Am, la série ABC. À cela aurait pu s'ajouter une apparition dans la série horrifique American Horror Story.

Son casting pour American Horror Story

Dans une interview avec In the Envelope: The Actor’s Podcast, le directeur de casting Eric Dawson a révélé que Margot Robbie avait auditionné pour un rôle dans la série anthologique créée par Ryan Murphy. L'actrice aurait fait un test pour la saison 2, diffusée en 2012. Elle aurait alors impressionné, sans pour autant obtenir le rôle.

Margot est probablement l'une de mes auditions préférées de tous les temps, et c'était juste avant qu'elle n'éclate. Elle était une telle star. C'était fou, son attrait de star quand elle est entrée dans la pièce.

D'après le directeur de casting, c'est donc paradoxalement sa "présence de star" qui a empêché Margot Robbie de jouer dans la série. Et ce, avant même d'être célèbre.

Même si elle n'a pas obtenu ce rôle, c'était un de ces moments où on se dit, en tant que directeur de casting : "C'est une star, qu'est-ce qu'on va faire d'elle ? Immédiatement, elle est sortie du champ de nos possibilités d'embauche. Mais c'est vraiment la partie la plus amusante du casting que de voir les gens dont la carrière est en train de s'élever.

Au final, Margot Robbie s'en est bien sortie, mais on aurait aimé voir ce qu'elle aurait pu donner dans un genre horrifique. Concernant American Horror Story, la série avait tout de même réuni en saison 2 Jessica Lange, James Cromwell, Zachary Quinto et Sarah Paulson. Puis, pour les saisons 5 et 6, le show avait accueilli Lady Gaga.