Euphoria : Bella Thorne dans la saison 2 ?

Au cours d'une année folle pour HBO, le network aura lancé la série "Euphoria". Un teen drama explicite, sombre et provocateur, qui se sera fait remarquer durant sa diffusion. La seconde saison pourrait accueillir plusieurs recrues, dont Bella Thorne et un acteur de "13 Reasons Why".

Euphoria : une série qui parle comme nulle autre des adolescents

Juin 2018. HBO sort de la dernière saison de Game of Thrones et entame la diffusion d'Euphoria, une série sur les adolescents précédée d'une réputation sulfureuse. Après à peine un seul épisode, on sait que l'on voit émerger un programme qui peut marquer les esprits. Créée par Sam Levinson, la série a pour point d'ancrage la jeune Rue (Zendaya), une lycéenne perturbée qui revient en ville après un séjour dans un centre de désintoxication. Libérée a priori de l'emprise des substances illicites, elle débute l'année scolaire et fait la connaissance de Jules (Hunter Schafer), une autre adolescente avec qui elle sent une forte connexion. Euphoria suit la trajectoire sinueuse de Rue mais aussi de plusieurs personnages de son âge, et de certains adultes. Ils évoluent dans un monde complexe que la série ne manque pas de décrire avec fulgurances et excès. Parfois très crue et sombre, elle rayonne par sa direction artistique et sa capacité à parler de thèmes modernes (le rapport aux réseaux sociaux, le passage à l'âge adulte, l'amour, l'influence des drogues, le problème de l'apparence et de la réputation...).

Bela Thorne et Zendaya réunies ?

Face à l'engouement, HBO a renouvelé Euphoria pour une seconde saison. Nous avions quitté Rue avec une scène musicale largement commentée. Elle sera de retour dans cette suite, avec tout le reste du casting habituel. Aucun arc narratif n'est réglé et les prochains épisodes vont s'inscrire dans la continuité directe. En plus des têtes habituelles, on s'attend à ce que du sang frais vienne garnir les rangs. À en croire une rumeur qui vient de démarrer sur le forum participatif Reddit, du beau monde serait présent dans cette suite. À commencer par Bella Thorne !

La chanteuse, mannequin et actrice pourrait décrocher un rôle dans Euphoria. La source n'est pas assez importante pour qu'on prenne sa participation comme acquise, mais il y a des raisons de penser qu'elle peut se faire une place dans la série. Elle, qui est un personnage médiatique bercée par la culture des réseaux sociaux, ne dénoterait pas dans cet univers. De plus, Bella Thorne entretient une très forte amitié avec Zendaya. Il ne serait pas étonnant que cette dernière ait essayé de faire participer son amie. Le créateur d'Euphoria, Sam Levinson, la connaît également puisqu'il a pu la diriger dans son long-métrage Assassination Nation.

Un acteur de 13 Reasons Why dans Euphoria ?

Toujours sur Reddit, on apprend aussi que Brandon Flynn rejoindrait le programme. Les abonnés Netflix le connaissent déjà. Nous avons pu le voir dans 13 Reasons Why en Justin. Un personnage qui a provoqué quelques larmes lors du tout dernier épisode. Il resterait dans un registre qu'il connaît s'il rejoignait Euphoria.

Enfin, c'est Rowan Blanchard et Kim Petras qui seraient pareillement attendues. La première est une actrice de 18 ans qui n'a pas fait grand chose de notable. On peut lire sur son CV un rôle dans le ratage Un raccourci dans le temps. Quant à la seconde, elle est surtout connue dans le monde de la musique. Star de la pop, elle s'était faite remarquer dans sa vie intime en étant la plus jeune transgenre opérée dans le monde, du haut de ses 16 ans à l'époque. Elle rejoindrait Hunter Schafer, elle aussi transgenre que ce soit dans le rôle qu'elle campe ou dans la vraie vie.

La saison 2 d'Euphoria n'a pas encore de date de diffusion.