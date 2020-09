Euphoria : la saison 2 aura beaucoup de retard mais un épisode spécial arrive

Récompensée comme il se devait aux Emmy Awards, "Euphoria" reviendra pour une seconde saison. Mais pas de suite, la faute au coronavirus. En attendant que la série se prolonge, HBO vient de confirmer qu'un épisode spécial va être fait pour amoindrir l'attente.

Euphoria : le vague à l'âme d'une génération

Le travail d'HBO pour produire des programmes de qualité a encore sauté aux yeux lors de la dernière cérémonie des Emmy Awards 2020. À côté de Watchmen et Succession, Euphoria est l'autre série qui a brillé. Des récompenses méritées, pour ce drame sur l'adolescence au style très affirmé. Il est question dedans de Rue (Zendaya), une jeune femme qui reprend sa vie normale après un petit tour dans un centre de désintoxication. Elle fait la rencontre de Jules (Hunter Schafer) et croise une flopée de personnages qui ont eux aussi des problèmes. Euphoria analyse avec justesse, modernité et inventivité les travers de l'adolescence. Raison de plus pour attendre avec de l'impatience la seconde saison qui a été commandée.

Une épisode spécial pour attendre la saison 2

Avec la pandémie de Covid-19, elle devrait prendre du retard. Le network n'a jamais communiqué au public la moindre date de diffusion mais l'actrice Zendaya a déjà dit que la production devait débuter juste avant l'arrêt des tournages et le confinement. Ça remonte donc au printemps dernier et, depuis, rien n'a avancé. Elle a aussi teasé la possibilité de voir un épisode spécial sortir pour que les fans puissent avoir un lot de consolation qui allait rendre l'attente moins pénible. HBO vient de confirmer (via Deadline) par l'intermédiaire de son président Casey Bloys, que cette gourmandise allait se faire ! Il n'en a pas dit plus sur ce qu'il va contenir mais parle d'un "épisode spécial Covid". Pas sûr qu'il sera question du virus dedans mais cela reste une possibilité. Nous ne savons pas non plus quand il sera tourné. En raison des mesures de prévention, une équipe réduite devrait s'en occuper.

On ne dit pas non à cette occasion qui se présente de revoir les personnages de la série car la saison 2 risque de ne pas être pour de suite. Casey Bloys a également confirmé que le tournage des prochains épisode ne commencerait pas avant le début de l'année 2021 au minimum. Ce qui laisse penser que nous pourrions les découvrir pour la fin de cette même année ou, carrément, en 2022.