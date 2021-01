Euphoria : une bande-annonce pour l'épisode spécial Jules

Après l'épisode spécial Rue diffusé en décembre, HBO s'apprête à offrir aux fans de "Euphoria" la partie 2 avec l'épisode spécial Jules. Disponible le 22 janvier sur OCS, l'épisode se dévoile enfin avec une bande-annonce.

Euphoria, la série HBO du moment

Euphoria a fait ses débuts sur HBO en juin 2019. En France, la série a été diffusée dans la foulée sur OCS. Créée par Sam Levinson et adaptée d'une mini-série télévisée, Euphoria s'intéresse aux adolescents d'aujourd'hui pour traiter de thématiques diverses (la drogue, la sexualité, son rapport à l'image, au porno, la violence, etc.). Sorte de Skins 2.0, la série a marqué les esprits lors de sa saison 1, notamment grâce à ses personnages complexes mais attachants.

Au premier plan, on pense à Rue, une jeune fille en proie à une addiction, merveilleusement interprétée par Zendaya. Elle pense remonter la pente en se liant d'amitié avec Jules. Mais leur relation provoquera finalement un peu plus de chaos dans la vie de Rue.

Rue (Zendaya) - Euphoria ©HBO

Au tour de Jules d'avoir son épisode spécial

Après une première saison plébiscitée par la critique et les spectateurs, on attend une saison 2 de la part de HBO. On aurait aimé la découvrir en 2020, mais finalement la chaîne américaine nous force à patienter une année supplémentaire. À la place, un épisode spécial centré sur Rue a été offert aux fans en fin d'année 2020. Et pour bien commencer 2021, rebelote avec la deuxième partie de cet épisode spécial, qui se place désormais du côté de Jules. À seulement deux jours de sa diffusion, une bande-annonce a enfin été dévoilée.

On retrouve donc Jules qui parle dès les premiers instants de Rue, "la première fille qui l'a vue autrement". La question que tout le monde se pose est alors posée : pourquoi Jules est-elle partie ? La fin de la saison 1 avait ainsi brisé le cœur de Rue (qui avait replongé dans la drogue). On devrait donc avoir dans cet épisode des explications sur sa décision. Mais, surtout, on sent que sa discussion avec un personnage encore inconnu (une psychiatre probablement) la confrontera à sa propre culpabilité.

Étant donné la qualité de l'épisode précédent, on a évidemment hâte de voir celui-ci. Il sera disponible sur OCS dès le 22 janvier à 18h !