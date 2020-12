Euphoria : une date et des infos sur le second épisode spécial

Tout juste après le premier épisode spécial de "Euphoria", la date de diffusion du second vient d'être dévoilée. La série aura été là pour terminer l'année 2020 et elle reviendra très rapidement en 2021. Jules sera cette fois le personnage principal, comme attendu.

Un peu d'Euphoria pour finir l'année...

Cette année désastreuse ne l'aura pas été complètement puisque nous avons eu un peu d'Euphoria en ce mois de décembre. Certes, l'épisode spécial que l'on vient de découvrir ne pourra jamais remplacer une saison, mais il était suffisamment beau pour qu'on l'accueille avec délectation. Il tire parti de la crise sanitaire en se déroulant quasiment dans un unique lieu - un dîner - et restreint sa galerie de personnages au minimum. On sait qu'il a été fait avec une équipe réduite mais jamais l'identité d'Euphoria n'est bafouée. L'ambiance reste typiquement celle de la série, ses problématiques et enjeux également.

Deux épisodes sont prévus en tout. Ce premier se concentre sur Rue (Zendaya), juste après la fin de la saison. Elle regrette d'avoir été séparée de Jules (Hunter Schafer) et ne sait pas comment elle va faire pour rester sur le droit chemin sans elle. S'engage une très longue conversation avec Ali (Colman Domingo), dans laquelle sont abordés des sujets profonds et intimes. C'est absolument magnifique (notre critique ici) et on attend avec impatience de pouvoir découvrir l'épisode suivant qui sera cette fois centré sur Jules. Une direction logique, les deux jeunes femmes étant le coeur de la série et les deux faces d'une même pièce.

... et commencer la suivante !

Hunter Schafer vient d'annoncer que la prochaine partie sera effectivement au sujet de son personnage et qu'elle sera disponible le 24 janvier sur HBO et HBO Max aux USA. Chez nous, c'est encore sur OCS que l'on se dirigera, pour une diffusion dans la foulée grâce au magnifique procédé qu'est l'US+24.

L'histoire se passera aussi au moment de Noël et devrait nous montrer ce qu'il advient de Jules de son côté. Comment vit-elle la séparation avec Rue ? A-t-elle des regrets ? Reviendra-t-elle chez elle ? Ses questions seront sûrement abordées, encore une fois par le biais d'un dispositif que l'on imagine minimaliste. Hunter Schafer s'est investie avec Sam Levinson (qui devrait encore une fois réaliser) en ayant co-écrit et co-produit l'épisode à venir. Si les téléspectateurs peuvent avoir en travers de la gorge l'abandon de Rue sur le quai de la gare, on sait par avance que le retour de Jules sera traité avec intelligence. Comme toujours dans cette incroyable série.