Facon et le Soldat de l'Hiver théorie : et si Sharon Carter devenait le prochain Captain America ?

Sharon Carter a fait son grand retour dans « Falcon et le Soldat de l’Hiver ». Mais contrairement au Soldat de l’Hiver, elle n’a pas été graciée par le gouvernement américain. Un statut ambigu et une question : et si cette protagoniste était la prochaine Captain America du Marvel Cinematic Universe (MCU) ?

Falcon et le Soldat de l’Hiver : Sharon Carter évolue dans l’ombre

Sharon Carter est introduite dans le MCU en 2014 dans Captain America : Le Soldat de l’Hiver. Incarnée par Emily VanCamp, l’héroïne est revenue à plusieurs reprises dans l’univers Marvel. D’abord dans Captain America : Civil War, puis, plus récemment dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver. Après les événements de Civil War, Sharon Carter est devenue une hors-la-loi. Et si après Avengers : Endgame,Sam Wilson et Bucky ont été graciés, elle demeure la grande oubliée du gouvernement et est toujours obligée de vivre en exil.

Sharon Carter (Emily VanCamp) - Captain America : Le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Sam et Bucky retrouvent sa trace dans l’épisode 3 de Falcon et le Soldat de l’Hiver sur l’île de Madripoor. Elle vit comme une hors-la-loi, mais semble se débrouiller pour autant à la perfection sans le support de son gouvernement ou des Avengers. L’agent Carter a apporté son aide aux deux héros pour un court instant. Cette protagoniste est vouée à revenir à l’avenir dans le MCU.

Et si l’agent Carter devenait la nouvelle Captain America ?

Sharon Carter est une guerrière hors pair, autant physiquement que mentalement. Grâce à ses facultés de combattante, elle pourrait aisément endosser le rôle de Captain America si elle le désirait. De plus, elle dispose actuellement de ressources matérielles et relationnelles impressionnantes sur Madripoor. Il est possible, également, que l’agent Carter ait été secrètement graciée et travaille actuellement sous couverture pour le gouvernement américain. Elle pourrait même être à la recherche de Power Broker, le grand méchant de la série.

Sharon Carter (Emily VanCamp) - Captain America : Le Soldat de l'Hiver ©Marvel Studios

Même si, vraisemblablement, les indices tendent à suggérer que Sam Wilson va devenir le nouveau Captain America, les scénarii de Marvel Comics ont déjà mis en scène plusieurs Cap simultanément. L’histoire de ce récent comics suggère qu’il faut plusieurs Captain America pour englober ses idéaux et donc avoir un maximum d’efficacité. Dans cet esprit, c’est ainsi possible de voir plusieurs personnages porter le costume de Steve Rogers en même temps. Et donc voir Sam Wilson et Sharon Carter devenir les nouveaux Captain America.

Quid de la série What If… ?

Enfin, dernier indice, et c’est sans doute le plus parlant, la série What If… ? va aborder ce sujet. En effet, dans la future série animée, Peggy Carter, la grand-mère de Sharon Carter, va devenir Captain America à la place de Steve Rogers (en fait, pour être plus précis, elle va devenir Captain Britain, puisque le personnage est anglais). Ce show va dériver les grands axes du MCU pour proposer des histoires alternatives. Par exemple, T’Challa va endosser le costume de Star Lord à la place de Peter Quill.

Peggy Carter - What If... ? ©Marvel Studios / Disney +

Sharon Carter, en tant qu’héritière de Peggy Carter, et en tant qu’agent de liaison du super-soldat, pourrait donc devenir la nouvelle Captain America de l’ère moderne, en tout cas dans l’univers What If… ?. Une manière d’explorer la possibilité de voir une femme derrière le bouclier de Cap, et une idée qui pourrait, par la suite, être étendue au reste du Marvel Cinematic Universe.