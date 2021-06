Far Cry : Netflix annonce une série animée sur le célèbre jeu vidéo

Netflix n'en finit plus de s'intéresser aux jeux vidéo et vient d'annoncer qu'une série animée "Far Cry" était en préparation. Un autre titre important du catalogue d'Ubisoft va avoir le droit à son portage sur la plateforme, après "Assassin's Creed" et "Splinter Cell."

Far Cry : la célèbre licence adaptée sur Netflix

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma et à la télévision sont craintes par les joueurs. Ces derniers ont déjà vu trop de titres ne pas répondre à leurs attentes quand ils n'avaient plus la manette entre les mains. Pourtant, des producteurs continuent de s'intéresser aux licences populaires. La plateforme Netflix s'est mise en tête depuis quelques temps de largement piocher du côté des consoles et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Lors du Geeked Week, la firme a annoncé qu'une série animée Far Cry était en préparation. Une nouvelle licence d'Ubisoft subit le même sort, après Splinter Cell et Assassin's Creed.

L'aventure Far Cry a débuté en 2004 avec le jeu éponyme. Le FPS a été une claque graphique à l'époque et présentait Jack Carver aux prises avec des mercenaires sur une île paradisiaque. 17 ans après, un sixième épisode principal est attendu en octobre prochain. La marque Far Cry se caractérise par des expériences dans des décors exotiques et par une liberté accordée aux joueurs.

Comme pour Splinter Cell ou Resident Evil : Infinite Darkness, Netflix passe par l'animation plutôt que par des prises de vue réelles. Une approche qui permet de dépenser moins d'argent et de rester assez proche de l'identité visuelle des jeux. Pour les masos, on rappelle qu'une adaptation en live a déjà été tentée par Uwe Boll. Outre l'annonce, rien de plus n'a été dévoilé sur la série, le scénario ou son éventuelle arrivée.

Une autre série inspirée de Blood Dragon

Par ailleurs, Adi Shankar a annoncé sur Twitter qu'il avait été engagé par Ubisoft pour une série inspirée du standalone Blood Dragon. Les joueurs se souviennent de ce jeu dérivé de Far Cry 3, avec son univers coloré et qui n'avait, au final, pas de lien avec le jeu original. Une expérience néanmoins sympathique, assez délirante, qui marque surtout les esprits grâce à sa direction artistique. La série s'appellera Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix et reprendra l'esthétique so 80's. Plusieurs titres détenus par Ubisoft seront sollicitées dans un même univers, ce qui peut donner quelque chose d'assez fou. D'après l'intéressé, le scénario mettra en scène une dystopie cuberpunk en 1992. Des premiers visuels alléchants sont visibles ci-dessous :

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix ©Ubisoft/Netflix