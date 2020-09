Faucon et le Soldat de l'Hiver : un ennemi connu revient dans la série

Marvel a été touché par le coronavirus lors de la production de sa série "Faucon et le Soldat de l'Hiver". Ce programme pour Disney+ doit permettre d'amorcer l'après-Captain America. Des nouvelles photos du tournage dévoilent le retour d'un ancien méchant du MCU.

Du retard pour Faucon et le Soldat de l'Hiver

Steve Rogers ne tiendra plus sa place dans le Marvel Cinematic Universe suite aux événements d'Avengers : Endgame mais son bouclier ne pourra pas rester indéfiniment au placard. La série Faucon et le Soldat de l'Hiver va servir de prolongement, sur la plateforme Disney+. Les deux personnages incarnés par Anthony Mackie et Sebastian Stan vont s'allier afin de lutter contre le Baron Zemo (Daniel Brühl). L'U.S. Agent (Wyatt Russell) aimerait bien voler la vedette au Faucon et s'imposer comme le nouveau sauveur des USA.

Vous aurez compris que Marvel passe par le format de la série pour étendre son univers. Un stratagème qui sera employé plus d'une fois car plusieurs shows sont déjà en pleine conception et d'autres ont simplement été annoncés. La phase 4 du MCU revoit sa galerie de personnages et en profite pour mettre la télévision au coeur du processus. Avant ça, les séries estampillées Marvel se mêlaient de loin ou même pas du tout avec les productions pour le cinéma.

Faucon et le Soldat de l'Hiver doit être la toute première série Marvel à arriver sur Disney+ mais sa diffusion prévue initialement pour cet été n'a pas pu être respectée à cause de la crise sanitaire et d'autres problèmes antérieurs. Le tournage vient de reprendre et on espère que le premier épisode pourra sortir avant la fin de l'année. Un optimisme qui peut paraître déraisonnable mais on imagine bien un lancement juste après la conclusion de la saison 2 de The Mandalorian.

Batroc sera dans la série

Le tournage de la série a pu reprendre depuis quelques jours. Comme ça a souvent été le cas, des images prises sur le plateau viennent de sortir. Elles permettent d'apprendre qu'un ancien ennemi de Captain America sera de retour. Inattendu jusque-là, Batroc aura un rôle à jouer dans Faucon et le Soldat de l'Hiver. Le site Just Jared a dévoilé une grosse série de clichés où l'on peut voir Georges St-Pierre en action.

Avant d'être acteur, Georges St-Pierre est surtout un combattant reconnu de MMA. Le rôle de Batroc lui convenait à 100% car cet adversaire ne possède pas de pouvoirs. Il a, en revanche, des aptitudes pour le combat rapproché et une force hors du commun. Son passé au sein de la Légion Étrangère a achevé de le former comme un soldat polyvalent capable de mettre à mal n'importe qui. Il a fait une apparition dans Captain America : Le Soldat de l'Hiver, film déterminant pour donner de l'importance au Faucon et Bucky Barnes.

La place de Batroc dans la série reste à définir mais on pense comprendre ce que veut mettre en place la série. Le Baron Zemo devrait être LE méchant principal et tout porte à croire qu'il veut lancer la ligue des Maîtres du mal. Une association de méchants dans laquelle se trouve Batroc dans certains comics. On n'oublie pas, également, que des images avaient teasé une possible apparition d'Ogun dans la série. Et là c'est une connexion avec les X-Men dont il est question. Ça commence à faire beaucoup de méchants pour un seul programme donc on attendra des informations officielles ou un synopsis pour savoir quoi en attendre.