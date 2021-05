Friends : Courteney Cox et Ed Sheeran reproduisent la mythique "routine"

« Friends » a beau s’être terminée il y a 17 ans, ses acteurs continuent toujours à livrer des clins d’œil aux moments cultes de la série. Et dans ce registre-là, Courteney Cox est plutôt en forme. Sa dernière œuvre ? Reproduire la chorégraphie dansante qu’avait effectué son personnage de Monica avec son frère Ross au cours d’un épisode. Et pour l’occasion, elle a recruté un coéquipier de prestige.

Friends : I’ll be there for you

Friends, ce sont dix saisons de pur bonheur et de franche rigolade. La sitcom créée par Martha Kauffman et David Crane a révolutionné son genre, ainsi que la télévision américaine dans son ensemble. Qui ne connaît pas l’histoire d’amour entre Ross et Rachel ? Quel fan n’a pas envie de boire un café au Central Perk ? Qui n’a pas repris certaines répliques cultes de la série ?

Pas étonnant donc, que son épisode de retrouvailles (diffusé récemment sur HBO Max) soit considéré comme un véritable événement mondial. Au sein de la rédaction, il a d’ailleurs provoqué de très chaudes larmes.

Friends : The Reunion ©HBO Max

Revoir nos six amis, c’est se rappeler également de certaines séquences mythiques qui ont fait la légende de Friends. Et parmi elles, il y a incontestablement la chorégraphie qu’effectuent Monica et Ross dans le dixième épisode de la saison 6 (The One With The Routine).

Boys, the troubles with, boys

Revenons au contexte de cette scène : dans cet épisode, la nouvelle colocataire de Joey, Janine, propose à ce dernier d'être son partenaire de danse pour l'enregistrement de l’émission télévisée Dick Clark's New Year's Eve. Totalement fans de ce show, Ross et Monica supplient alors Janine de les faire participer aussi. Seulement, durant l’enregistrement de l’émission, les Geller sont totalement snobés par les caméras. Par conséquent, ils tentent le tout pour le tout, afin de se faire remarquer : reproduire une chorégraphie qu’ils avaient effectué dans leur jeunesse appelée "la routine". La séquence est hilarante de ridicule.

Vingt-deux ans plus tard, Courteney Cox s’est amusé à reproduire cette danse culte de Friends. Pour l’accompagner dans ce moment de folie, elle a choisi un ami très spécial : Ed Sheeran. Et au vu du contenu de la mini-vidéo, le chanteur se débrouille plutôt bien. Il lui manque certes la dextérité et la fluidité de David Schwimmer, mais il a fait l’effort de mémoriser tous les pas (bien que sa réception au saut final de Courteney Cox soit complètement ratée). La performance a, en tout cas, été très bien accueillie par les followers qui l’ont visionné 8 millions de fois en seulement 15 heures.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Courteney Cox adresse des clins d’œil aux fans de Friends. On se souvient notamment de sa reprise au piano du célèbre générique de la série en février dernier. L’actrice est décidément très nostalgique de cette époque…