"Je te parle tous les jours" : l'hommage vibrant de Jennifer Aniston à Matthew Perry

Après Matt LeBlanc et Courteney Cox, c'est désormais au tour de Jennifer Aniston de rendre hommage à Matthew Perry, l'inoubliable Chandler Bing de "Friends", disparu le 28 octobre dernier.

Les cinq acteurs de Friends sortent du silence

Après la mort de Matthew Perry le 28 octobre dernier, qui a bouleversé les fans de Friends à travers le monde, ses cinq co-stars de la série culte avaient déclaré dans un communiqué commun dévoié 48h après l'annonce de sa disparition, que le temps était au recueillement et qu'ils prendraient la parole plus tard.

C'est désormais chose faite puisqu'après l'hommage de Matt LeBlanc, et celui de Courteney Cox, c'est à présent Jennifer Aniston qui a posté, sur son compte Instagram, un message poignant pour celui avec qui elle a partagé l'aventure de Friends pendant dix ans. Même si les personnages de Rachel et Chandler n'étaient pas proches (si l'on ne tient pas compte de la scène fantasmée par Rachel dans laquelle ils s'embrassent), Jennifer Aniston et Matthew Perry avaient une relation particulière. Ce dernier avait même déclaré qu'elle avait été très présente pour le soutenir lorsqu'il avait traversé des moments difficiles.

"Matty, je t'aime tellement" : l'hommage de Jennifer Aniston

Tout comme Matt LeBlanc et Courteney Cox, Jennifer Aniston a choisi de poster son hommage à Matthew Perry sur son compte Instagram, suivi par plus de 44 millions de personnes :

Oh là là, celle-ci a fait vraiment mal... Dire adieu à notre Matty a déclenché en moi une vague de sentiments insensés que je n'avais jamais ressentis auparavant. Nous faisons tous l'expérience de la perte à un moment de notre vie. Perte d'une vie ou perte d'un amour. Pouvoir vraiment s'ancrer dans ce chagrin nous permet de ressentir les moments de joie et de gratitude d'avoir aimé quelqu'un aussi profondément. Et nous l'avons aimé profondément. Il faisait tellement partie de notre ADN. Nous étions toujours les 6 ensemble. C'était une famille choisie qui a changé à jamais le cours de notre vie et de notre destinée. Pour Matty, il savait qu'il aimait faire rire les gens. Comme il le disait lui-même, s'il n'entendait pas le 'rire', il pensait qu'il allait mourir. Sa vie en dépendait littéralement. Et mon dieu, qu'il a réussi à le faire. Il nous a tous fait rire. Et rire de bon cœur. Ces dernières semaines, j'ai relu nos textos à l'un et l'autre. Riant et pleurant, puis riant à nouveau. Je les garderai pour toujours. J'ai trouvé un texto qu'il m'a envoyé un jour, comme ça, de nulle part. Ça dit tout. (Voir la deuxième diapositive) Matty, je t'aime tellement et je sais que tu es maintenant complètement en paix et sans aucune douleur. Je te parle tous les jours… parfois, j'ai presque l'impression de t'entendre dire 'pourrais-tu ÊTRE plus folle ?' Repose-toi, petit frère. Tu as toujours égayé ma journée…

Dans le texto en question envoyé par Matthew Perry, on peut y découvrir une photo des coulisses de Friends, avec Matthew Perry faisant rire Jennifer Aniston avec le texte suivant : "te faire rire a égayé ma journée". Ce à quoi Jennifer Aniston avait répondu "Ooooh la première de MILLIERS de fois".

Enfin, dans son post, Jennifer Aniston a également posté la scène dans laquelle Rachel dit au revoir à Chandler, avant qu'elle ne s'envole pour Paris. Une scène dans laquelle l'émotion était palpable, mais que Chandler a, comme d'habitude, désamorcé avec une blague.