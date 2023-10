Mort de Matthew Perry : les cinq acteurs de Friends sortent du silence

Quarante-huit heures après la mort de Matthew Perry, ses amis de la série "Friends", Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox et Lisa Kudrow, sont sortis du silence pour lui rendre hommage. L'heure est au temps du deuil.

Mort de Matthew Perry : l'hommage du cast de Friends

Matthew Perry, l'irrésistible interprète du personnage de Chandler Bing dans la série Friends, nous a quittés ce samedi 28 octobre, à l'âge de 54 ans. Il a été retrouvé sans vie dans le jacuzzi de sa propriété de Los Angeles. L'annonce de sa mort prématurée a été un immense choc pour tous les fans de la série culte, qui ont dû dire adieu au trublion de la bande.

Rapidement, les hommages se sont enchaînés, notamment celui de Maggie Wheeler, l'interprète de Janice dans la série culte. Quarante-huit heures après le décès de Matthew Perry, ce sont Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc qui se sont exprimés dans un communiqué commun (via People).

Comme nous pouvons le comprendre, les proches amis de Matthew Perry, avec qui il a partagé dix saisons de Friends, sont sous le choc de sa disparition, et l'heure est au temps du deuil. Mais ils promettent de prendre bientôt la parole pour honorer plus en détail celui qui aura partagé leurs vies pendant dix ans. Ils ont ainsi déclaré :

Nous sommes tous profondément bouleversés par la disparition de Matthew. Nous étions bien plus que de simples collègues de plateau. Nous sommes une famille. Il y a tant à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour pleurer et assimiler cette perte incommensurable. En temps voulu, nous en dirons plus, dès que nous le pourrons. Pour l'heure, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis, et à tous ceux qui l'aimaient à travers le monde.

Ce lundi 30 octobre, de nombreux fans s'étaient réunis à New York, à l'angle des rues Bedford Street et Grove Street, où se trouve la façade de l'immeuble de Friends, pour rendre hommage à Matthew Perry.