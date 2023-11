"Tu es enfin libre" : Matt LeBlanc rend un hommage poignant à Matthew Perry

Friends : Matt LeBlanc (Joey) a rendu un hommage poignant à Matthew Perry (Chandler) suite au décès de ce dernier le 28 octobre. Un texte terriblement émouvant, qui ne devrait pas laisser de marbre les fans de la série.

Mort de Matthew Perry : les hommages s'enchaînent

Le 28 octobre dernier, c'est avec douleur que les fans de la série Friends ont appris le décès brutal de Matthew Perry, l'inoubliable interprète de Chandler Bing. Très vite après cette annonce, les hommages ont afflué sur la toile. Des fans, bien entendu (comme nous), mais également de ses anciens collègues de travail, à l'image de Maggie Wheeler, l'interprète de Janice.

Sous le choc de ce décès brutal, les cinq autres comédiens de la série Friends ont préféré garder le silence, se contentant d'un communiqué commun, dévoilé 48h après sa disparition. Ils déclaraient ainsi :

Nous sommes tous profondément bouleversés par la disparition de Matthew. Nous étions bien plus que de simples collègues de plateau. Nous sommes une famille. Il y a tant à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour pleurer et assimiler cette perte incommensurable. En temps voulu, nous en dirons plus, dès que nous le pourrons. Pour l'heure, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis, et à tous ceux qui l'aimaient à travers le monde.

Comme ils l'avaient promis, l'heure est maintenant venue d'en dire plus. Et les hommages poignants de ceux qui ont partagé dix ans de l'aventure Friends avec lui commencent avec Matt LeBlanc, qui a pris la parole pour rendre hommage à son ami.

Matt LeBlanc sort du silence

C'est dans un post Instagram que l'interprète de Joey, le meilleur ami de Chandler dans Friends, a décidé de rendre hommage à Matthew Perry. Dans ce très beau texte, accompagné de photos de la série, il dit Adieu à son ami dans la vie, ce qui ne manquera pas de toucher les fans du show :

Matthew. C'est avec le cœur lourd que je te dis au revoir. Les moments que nous avons partagés sont honnêtement parmi les moments préférés de ma vie. C'était un honneur de partager la scène avec toi et de t'appeler mon ami. Je sourirai toujours quand je penserai à toi et je ne t'oublierai jamais. Jamais. Déploie tes ailes et vole, mon frère, tu es enfin libre. Avec tout mon amour. Et je suppose que tu gardes les 20 dollars que tu me dois.

Cette dernière touche d'humour plaira sûrement aux fans de Friends, quand on sait que le personnage de Joey devait toujours de l'argent à Chandler.

Une complicité inoubliable

L'amitié entre Chandler (Matthew Perry) et Joey (Matt LeBlanc) est l'un des arcs narratifs les plus appréciés de la série. Ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'un des épisodes les plus tristes de la série soit celui où Joey achète un appartement, et quitte sa colocation avec son meilleur ami (avant de finalement revenir sur sa décision).

Les deux personnages incarnent une amitié rêvée, celle où seul compte le bonheur de l'autre, et dans laquelle les coups bas sont rapidement pardonnés (comme lorsque Chandler tombe amoureux de Katy, l'ex petite amie de Joey). Même après son déménagement de l'autre côté du pallier, Chandler reste très proche de son meilleur ami, et confie même qu'une chambre l'attend dans la maison qu'il achète en banlieue avec Monica lors de la dernière saison.

Après l'arrêt de Friends, Matt LeBlanc et Matthew Perry sont restés proches, et se soutenaient dans leurs carrières respectives. En 2016, Matt LeBlanc était allé applaudir Matthew Perry sur scène, à Londres, où il jouait dans la pièce The End If Longing :