Friends : la vidéo des retrouvailles entre Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox qui va plaire aux fans

Les fans de "Friends" vont devoir encore patienter avant de voir la réunion du casting déjà annoncée. Lors de la dernière soirée des Emmy Awards, ils ont pu assister à un moment qui doit réchauffer leur coeur. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Courteney Cox se sont retrouvées lors des Emmy Awards.

Friends : une série qui n'a rien perdu de son charme

On n'a plus besoin de présenter Friends tant la série est un monument de la télévision. Les aventures de Rachel, Monica, Chandler, Ross, Phoebe et Joey continuent de rester irrésistibles, des années après. Arrêtée en 2004, après 10 saisons, elle reste disponible sur Netflix en France, mais la Warner a repris le contrôle des droits avec l'arrivée de la plateforme HBO Max. Les abonnés pourront avoir un de ces jours la fameuse réunion du casting qui devait être diffusée en mai dernier. Malheureusement, pour des raisons sanitaires, le tournage a été repoussé à une date ultérieure. L'équipe veut capter cet événement avec la présence du public pour apporter de la chaleur, mais ça ne sera pas possible dans l'immédiat. À défaut de revoir Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer, Lisa Kudrow et Matt LeBlanc ensemble, la cérémonie des Emmy Awards (découvrez le palmarès) qui s'est tenue hier a proposé un instant qui n'a pu que ravir les fans.

Rachel, Monica et Phoebe, toujours colocataires

Alors qu'elle était nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans une série télévisée dramatique pour sa performance dans The Morning Show, Jennifer Aniston est apparue depuis chez elle. La soirée ne s'est pas déroulée avec un parterre de stars sur place, mais à distance. Et là, la surprise fut totale quand, tour à tour, Courteney Cox et Lisa Kudrow se sont jointes à elle pour une intervention. Les trois drôles de dames ont clamé qu'elles habitaient en colocation depuis 1994, année du lancement de Friends. Une petite blague pour rappeler qu'elles sont toujours unies par cette expérience. Le présentateur, Jimmy Kimmel, n'a pas non plus caché son plaisir de dialoguer avec elles, en sachant pertinemment que l'instant n'était pas anodin. Il l'aurait été encore moins si les amis avaient tous été présents en vidéo. Pour ça, il faudra attendre l'événement d'HBO Max. Jennifer Aniston est personnellement repartie bredouille de la soirée mais elle l'aura marquée d'une autre manière avec cette apparition.